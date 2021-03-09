«Девушки с Макаровым» – кто из них кто в сериале и в жизни

Анастасия Иванова

В эфире ТНТ стартует новый сериал про «зеленых» сотрудниц полиции, недавних выпускниц вуза, строящих карьеру в бутовском отделении под руководством брутального майора. И если начальник нам давно и хорошо известен, ведь его играет Павел Майков, то про девушек мы ничего не знаем — это новые лица, на которые делает ставку канал.

Попова — актриса Владислава Ермолаева

Вам пришлось изменить прическу ради роли. Почему Попова не могла быть с длинными волосами? Жаль было прощаться с шевелюрой или легко приняли?

Это было условием продюсеров. Мне очень интересно и в то же время страшно, но Саша Попова просто не могла быть с длинными волосами — это ее характер, стиль. Когда женщина в определенный момент жизни полностью меняет прическу, ее жизнь начинается с чистого листа. Короткие волосы — это смелость, а Саша должна была быть именно такой.

Ваша героиня настоящая пацанка и очень хочет влиться в мужской коллектив. А вам самой в жизни комфортнее работать/дружить с мужчинами или с женщинами?

Попова стремится быть крутым профессионалом, мечтает о подвигах и признании. Макаров для нее некий эталон идеального полицейского, поэтому она старается ему подражать. У Саши не было отца, для нее возможность сблизиться с коллегами мужчинами и руководителем, быть с ними на одной волне — задача №1. В жизни долгое время мне тоже было легче общаться с мужчинами, сейчас же я искренне верю, что женская дружба существует.

После работы над сериалом в вас остались черты характера героини, делаете низкий голос, одеваетесь в спортивном стиле?

Саша выглядит брутально и грубовато, ей присущи резкость, скорость, сила. Чтобы вжиться в роль мне многое пришлось в себе приобрести. Только где-то через полтора-два месяца после окончания проекта мне удалось вернуться в свое мироощущение, так как образ, конечно, оставил отпечаток на моей жизни. В некотором смысле мне пришлось воскрешать свою женственность.

Синицкая — актриса Валерия Астапова

Синицкая одевается ярко, сексуально даже на работу, а в жизни какой стиль вы предпочитаете?

Да! Она предпочитает всегда выделяться из толпы и быть во всеоружии. Хорошо разбирается в мире моды, поэтому тратит деньги на шмотки и красоту, можно сказать, что для нее это инвестиции в себя. В жизни я тоже предпочитаю свой собственный стиль. Считаю, что это способ рассказать о себе без слов. Кстати, в гардеробе Синицкой было много моих личных вещей!

Ваша героиня очень самовлюбленная, хитро манипулирует мужчинами, добивается много благодаря женской хитрости.

Да! Синицкая плохо разбирается в работе полиции, поэтому благодаря своей находчивости часто старается переложить работу на других. Но это не мешает влюбиться в ее непосредственность, целеустремленность, эксцентричность, детскую наивность и обычное желание любить и быть любимой! В этом плане мы с моей героиней очень отличаемся друг от друга. Я уверена в себе и предпочитаю добиваться целей честным и независимым путем, чего не скажешь о Синицкой.

Почему она скрывает от подруг, что работает в полиции?

Поначалу Катя не считает эту работу достойной. Так как пришла в отделение из жизни, где успех — это наличие состоятельного парня, брендов и дорогих ресторанов. Только в ходе она начинает гордиться службой. В отличие от своей героини я очень открытый человек. Думаю поэтому в моей жизни больше друзей, чем знакомых, которым я с счастьем доверяю и достижения, и то, чего приходилось стыдиться.

Верба — актриса Елена Полянская

Ваша героиня относится к мужчинам, как к детям. Почему?

Верба обожествляет мужчин, она из тех женщин, которые влюбляются не в конкретного человека, а в нарисованный образ. Она с удовольствием наденет розовые очки и до последнего будет не замечать очевидных вещей. Дети для Вербы — это центр мира. Думаю, в ней есть острый внутренний конфликт, что она плохая мать. Ее работа забирает время, которое она могла бы провести с ребенком, но мотивы Вербы в высшей степени благородные, ведь она хочет стать для сына примером, заменить собой и отца тоже. Мать-полицейский, считайте, что это 2 в 1. А на мой взгляд, если у мужчины есть игровая приставка, то какие могут быть вопросы?

Как вы считаете, получается ли у нее жонглировать этими двумя ролями?

Думаю, если бы мы снимали фильм про супергероев, где одной из героиней была бы мать-одиночка, тогда, можно было бы превосходно справляться со всеми задачами, но мы все-таки не так оторваны от действительности. Я думаю, Верба весьма сильный человек, просто пока это не осознала. Не вижу поводов для жалости, быть наивной, доброй и открытой в нашем мире непросто, но стоит этому поучиться.

Верба наделена чувством справедливости, добротой, очень ранима. Какие качества Вербы вам нравятся больше всего и какие перешли от неё к вам?

Для меня Верба взрослый ребёнок. Очаровательный в своей глупости и смешной в своей злости. Она трепетна по отношению к людям, ее искренне задевает несправедливость. И в этом мы, безусловно, похожи. Верба по своей природе не может долго обижаться и быть мстительной, она не способна разочароваться в людях — и это меня в ней восхищает.

Туркина — актриса Алевтина Тукан

В сериале ваша героиня максимально ответственно подходит ко всем вопросам, контролирует происходящее вокруг, а в жизни у вас есть качества перфекциониста?

Моя героиня скорее хочет делать все на «отлично». Она любит, когда все идет по плану. В жизни я тоже очень люблю четкий план, хотя такого момента как «вечный контроль» у меня нет. Я умею доверять жизни и судьбе.

У Туркиной очень высокие требования к кандидатам на сердце, при этом она позволила себе служебный роман, в жизни вы влюблялись в партнера по сцене или съемкам?..

Ее роман для нее самой приятная неожиданность, хотя поначалу единственное, что она чувствует это паника и страх. Уже дальше в отношениях она учится доверять, слышать своего партнера. Я стараюсь не делить романы на «обычные» и «служебные». Мы же говорим о любви. Любовь — это не математическая формула. О себе могу сказать, что я всегда кем-то очарована.

Одевается в классику, не красится, почему?

Потому что ее внимание сконцентрировано на другом. Макияж и мода — пустая трата времени. И только после того, как она влюбляется, начинает экспериментировать с внешностью: в ее гардеробе появляются высокие каблуки, вместо зализанного хвоста — красивые локоны. Она меняется. В жизни я люблю ухаживать за собой. Мне нравится подчеркивать то, чем меня наградила природа, не пытаясь при этом замаскировывать недостатки. Есть важный момент, который стоит обо мне знать: я никогда не ставила все на свою красоту. Таких ставок я избегаю. Считаю, что это заведомо проигрыш, то есть здесь мы с моей героиней похожи.