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Доктор Мясников объяснил рекомендацию привиться и переболевшим коронавирусом

Доктор Мясников объяснил рекомендацию привиться и переболевшим коронавирусомАлександр МясниковФото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему рекомендует прививаться и тем людям, кто уже перенес коронавирус. В Telegram-канале он сообщил, что прививка в таком случае никакого вреда не принесет.

Отвечая на вопрос о том, нужна ли прививка переболевшим по сегодняшней ситуации в России, специалист заметил, что может дать только «осторожный ответ» — вакцинация необязательна. Он уточнил, что далеко не все люди знают, переболели ли они и имеют ли антитела.

При этом доктор добавил, что все новые мутации COVID-19 вытесняют предыдущие, и нет уверенности в способности антител защищать и от других разновидностей вируса, в отличие от вакцины. Он привел в пример данные клинических испытаний Novovax, которые показали, что частота заболеваний мутировавшим ковидом в группе плацебо была одинаковой у людей без антител и у людей с антителами после перенесенного коронавируса.

«Если в какой-то области или стране новые мутации становятся доминирующими, то меры защиты, вероятно, могут стать нужны и уже переболевшим. То есть обязательная вакцинация!» — заключил Мясников. Он также порекомендовал в целях профилактики от любых вирусов проводить закаливание, контролировать свои хронические болезни и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее Мясников высказался об идее ввести специальные ковид-паспорта для вакцинированных. Он пояснил, что сторонник этой непопулярной меры, так как считает преимущества для вакцинированных обоснованными. Это также будет мотивировать людей делать прививку, уверен врач.

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По материалам: lenta.ru
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