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Долг Аделины Шелдон в 600 тысяч и дневники о голодании: истинная причина смерти писательницы

Долг Аделины Шелдон в 600 тысяч и дневники о голодании: истинная причина смерти писательницы

Писательница умерла в феврале этого года. Аделина приехала в Москву из Украины, чтобы добиться успеха на литературном поприще, но дела у девушки шли тяжело. Приходилось просить помощи у родителей.


В Москве Аделина Шелдон, чье настоящее имя Алина Боталова, снимала квартиру у некоего Александра Маслова. По словам владельца жилья, девушка была порядочной, мужчин не водила. Именно Маслов и нашел свою жиличку спустя неделю после смерти. Возле тела стоял таз: перед кончиной девушку рвало кровью. 

В квартире совершенно не было еды, зато в изобилии стояли различные бутыли с напитками, способствующими очищению организма. Аделина поначалу исправно платила за жилье, а недавно прилично задолжала. Поскольку Маслов и его жена Екатерина относились к девушке как к родной дочери, погашения долга не строго не требовали.

После смерти Аделины хозяевам пришлось пересмотреть контакты в ее телефоне и дневниковые записи. Оказалось, что папа, мама и братья девушки живут на Украине. «Мы поддерживали хорошие отношения, были на связи», — рассказал Сергей Боталов, который вместе с отцом появился в студии передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир».

В дневниках девушка расписывала планы сухого голодания и детокса. Также, по словам хозяина квартиры, в записях Аделины были и философские рассуждения: «Как хорошо было бы наплевать на этот мир, я тут никому не нужна». 

О том, с кем общалась Шелдон последние недели, ничего неизвестно. Телефон, который Маслов забрал себе, оказался без сим-карты. По словам мужчины, лишь в декабре в переписках Аделины мелькал некий молодой человек, с которым они обсуждали сериалы. «Она планомерно рвала связи с миром», — отметил Александр. 

По мнению семьи Аделины, в частности, ее матери, пустой телефон вызывает немало подозрений. Женщина думает, что ее дочь могли обмануть, забрать ее рукописи, пообещать их опубликовать, но этого не сделали. Шелдон не выглядела грустной или опечаленной, когда общалась с родными по видеосвязи. Семья Аделины теперь должна разобраться и с ее долгом за квартиру. Маслов требует у отца умершей девушки 600 тысяч рублей, которые та не заплатила ему при жизни. Следственный комитет России продолжает выяснять, что именно случилось с писательницей.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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