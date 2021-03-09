"Дорогие товарищи" Кончаловского вошли в шорт-лист премии BAFTA

Анастасия Иванова

Картина "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского вошла в шорт-лист премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории "Лучший неанглоязычный фильм", сообщил режиссер на своей странице в Facebook.

"Друзья, с радостью сообщаем, что фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" вошел в короткий список фильмов, номинированных на престижную премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в категории "Лучший неанглоязычный фильм", - написал режиссер.

Уточняется, что победители будут объявлены 11 апреля.

Действие фильма "Дорогие товарищи!" основано на реальных событиях 1962 года, которые произошли в советском Новочеркасске. На главном городском заводе происходит забастовка, люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию, и через считанные часы на улицах звучат выстрелы боевыми патронами.

Главная героиня фильма – работница парткома Людмила (Юлия Высоцкая) искренне верит в то, что строит коммунистическое общество и возмущается поведением заводских смутьянов. Но когда в бойне на площади без вести пропадает ее дочь-подросток, стройная картина мира убежденной коммунистки рушится в одночасье.