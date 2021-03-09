Джиган арендовал для Самойловой ледовую арену

Лидия Мартынова

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Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) арендовал "ЦСКА Арену", чтобы поздравить жену Оксану Самойлову и их трех дочерей с 8 марта. Видео с праздника он разместил в Instagram."Вчера был прекрасный день! Пришлось чуток заморочиться. С 8 марта, красотки!" — написал Джиган.

Ради праздника в центре катка арены установили и накрыли большой стол. Кроме того, Самойлову и девочек развлекали фигуристы и классические музыканты, а вокруг все было украшено цветами.

поделилась впечатлениями на своей странице в Instagram Оксана Самойлова.

За несколько часов праздничное видео набрало в аккаунте супруги Джигана более двух миллионов просмотров. В комментариях пользователи написали, что отец семейства устроил для своих дам действительно невероятный сюрприз.

"До слез", "Красивые и счастливые. Пусть так будет всегда и у всех", "Великолепно", — написали подписчики.