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Джиган арендовал для Самойловой ледовую арену

Джиган арендовал для Самойловой ледовую арену
Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) арендовал "ЦСКА Арену", чтобы поздравить жену Оксану Самойлову и их трех дочерей с 8 марта. Видео с праздника он разместил в Instagram.
[media=https://www.instagram.com/p/CMMeO_7n75K/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
"Вчера был прекрасный день! Пришлось чуток заморочиться. С 8 марта, красотки!" — написал Джиган.

Ради праздника в центре катка арены установили и накрыли большой стол. Кроме того, Самойлову и девочек развлекали фигуристы и классические музыканты, а вокруг все было украшено цветами.

поделилась впечатлениями на своей странице в Instagram Оксана Самойлова.

За несколько часов праздничное видео набрало в аккаунте супруги Джигана более двух миллионов просмотров. В комментариях пользователи написали, что отец семейства устроил для своих дам действительно невероятный сюрприз.

"До слез", "Красивые и счастливые. Пусть так будет всегда и у всех", "Великолепно", — написали подписчики.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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