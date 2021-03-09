Джиган арендовал для Самойловой ледовую арену
Сегодня, 17:40 Лидия Мартынова
Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) арендовал "ЦСКА Арену", чтобы поздравить жену Оксану Самойлову и их трех дочерей с 8 марта. Видео с праздника он разместил в Instagram.
[media=https://www.instagram.com/p/CMMeO_7n75K/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]"Вчера был прекрасный день! Пришлось чуток заморочиться. С 8 марта, красотки!" — написал Джиган.
Ради праздника в центре катка арены установили и накрыли большой стол. Кроме того, Самойлову и девочек развлекали фигуристы и классические музыканты, а вокруг все было украшено цветами.поделилась впечатлениями на своей странице в Instagram Оксана Самойлова.
За несколько часов праздничное видео набрало в аккаунте супруги Джигана более двух миллионов просмотров. В комментариях пользователи написали, что отец семейства устроил для своих дам действительно невероятный сюрприз.
"До слез", "Красивые и счастливые. Пусть так будет всегда и у всех", "Великолепно", — написали подписчики.
По материалам: ria.ru