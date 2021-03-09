Емельяненко проспорил подарок Кадырова

Вадим Карасев

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко проспорил подарок главы Чечни Рамзана Кадырова — автомобиль Mercedes. Теперь машина принадлежит главе бойцовского клуба "Ахмат" Абузайду Висмурадову, сообщил менеджер спортсмена Азамат Бостанов в интервью "Спорт-экспрессу".

Емельяненко заключил пари, согласно которому он должен был завязать с алкоголем, а в противном случае отдать "железного коня". Российский чемпион проиграл спор, но сдержал свое слово, передав дорогостоящую вещь победителю.

"Он свое слово сдержал, а ведь стоимость машины начинается от трех миллионов рублей. Для меня этот спор был бы отличным стимулом. Для Александра... Как видите, его желание невозможно усмирить", — рассказал Висмурадов.

Боец поспорил с президентом клуба в феврале 2020 года. Он пообещал, что на год бросит пить, и при этом отметил, что отдаст один из подаренных главой Чечни автомобилей, если сорвется раньше срока.

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