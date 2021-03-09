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Есть ли в школьном расписании «лишние» предметы?

Есть ли в школьном расписании «лишние» предметы?

10 марта в 15:00 по московскому времени на федеральном портале «Российское образование» в прямой эфир выйдет очередной выпуск еженедельной онлайн-программы «Образовательная среда». Тема этого выпуска: «Современная школа. Долой «лишние» предметы?!».

На днях был опубликован опрос, проведенный Институтом прогрессивного образования среди учащихся 8-11 классов. Почти 70% школьников назвали ОБЖ самым бесполезным предметом в школе. Среди «лишних» предметов также технология, астрономия, основы религиозной культуры, краеведение, рисование и музыка. Авторы опроса делают вывод: «Учащиеся предлагают исключить эти дисциплины из школьной программы за ненадобностью». А на самом деле насколько обосновано разделение школьных предметов на первостепенные и второстепенные? На важные и неважные? Нужно ли современную школу «разгружать» от предметов, которые ученики не хотят изучать? Или нужно менять методику их преподавания? Можно ли стать современным культурным человеком без школьного курса музыки или технологии? Где взять учителей, готовых «реанимировать» оказавшиеся в загоне дисциплины?

Об этом пойдет разговор во время эфира «Образовательной среды».

Эксперты программы:

- Сергей Владимирович Станченко, директор Федерального института оценки качества образования;

- Константин Евгеньевич Зискин, заведующий отделом Центра стратегии развития образования МГУ имени Ломоносова;

- Артур Викторович Заруба, абсолютный победитель конкурса «Учитель года России –1992», учитель музыки «Ломоносовской школы», г. Москва;

- Светлана Сергеевна Ильина, директор гимназии № 3, г. Самара.

Модератор – Александр Милкус, заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ «Высшая школа экономики», обозреватель ИД «Комсомольская правда».

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Она выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.

Проект инициирован федеральным порталом «Российское образование».

Следите за тематикой программ в наших анонсах.

Общество

По материалам: edu.ru
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