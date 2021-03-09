Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Евгений Петросян сделал заявление на суде по разделу имущества со Степаненко

Евгений Петросян сделал заявление на суде по разделу имущества со Степаненко

Евгений Петросян сделал заявление на суде по разделу имущества со Степаненко

Сегодня состоялось очередное заседание по разделу имущества Петросяна и Степаненко, которое юморист решил посетить лично. «NewsTes.ru» узнал, о чем Евгений Ваганович несколько часов рассказывал судье.


Юморист продолжает делить многомилионное имущество с бывшей женой — Еленой Степаненко. Решается судьба нескольких квартир пары, автомобилей, загородного имущества, а также предметов искусства. Сегодня Евгений Ваганович вместе со своим адвокатом Сергеем Жориным лично приехал на заседание в Хамовнический суд столицы. Заседание длилось несколько часов — в какой-то момент Петросян взял слово и рассказал о своем видении процесса.  

«Больше всего артиста, судя по всему, волнует судьба его картин, книг и антиквариата, — рассказал «NewsTes.ruу» источник. — Петросян очень подробно рассказал о том, когда заинтересовался искусством, как и где приобретал картины, по какому принципу их подбирал. Таким образом, стало почти очевидно, что Степаненко к коллекции никакого отношения никогда не имела. Но большую часть почему-то хочет забрать себе».

Оценка многомиллионного состояния экс-супругов продолжалась почти два года. Список всех ценностей занял порядка 1000 листов. Самым ценным активом, к слову, является недвижимость в Зачатьевском переулке площадью 516 метров, из которой Петросян планировал сделать музей.

Однако, жилье в процессе экспертизы оккупировала Степаненко, провести оценку хранящихся в нем ценностей удалось только при помощи судебных приставов. Также экс-супруги владеют двумя большими квартирами в Сеченовском переулке, двумя — на Ростовской набережной и «однушкой» — в Большом Кондратьевском переулке.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

Минпросвещения России запустило акцию «Мисс педагогический университет»
Минпросвещения России запустило акцию «Мисс педагогический
В подмосковном Щелкове назвали победителей регионального этапа турнира по мини-футболу среди школьников
В подмосковном Щелкове назвали победителей регионального этапа
Псаки заступилась за собаку Байдена
Псаки заступилась за собаку Байдена
В Австрии объяснили слова о «русской рулетке» по поводу «Спутника V»
В Австрии объяснили слова о «русской рулетке» по поводу «Спутника V»
США подтвердили свое намерение и дальше мешать «Северному потоку-2»
США подтвердили свое намерение и дальше мешать «Северному потоку-2»
Скандальный телеведущий уволился после критики принца Гарри и Меган Маркл
Скандальный телеведущий уволился после критики принца Гарри и Меган
Фото участника корейской группы BTS появилось на Останкинской телебашне
Фото участника корейской группы BTS появилось на Останкинской
В России увеличили штрафы за незаконную агитацию на выборах
В России увеличили штрафы за незаконную агитацию на выборах
Постпред при ОЗХО высказался о несостоявшемся визите экспертов в Россию
Постпред при ОЗХО высказался о несостоявшемся визите экспертов в
Финансовый консультант предложила стратегию "везения" для покупки акций
Финансовый консультант предложила стратегию "везения" для покупки
Постпред России при ОЗХО заявил о сокрытии важных данных по Навальному
Постпред России при ОЗХО заявил о сокрытии важных данных по Навальному
Евгений Петросян сделал заявление на суде по разделу имущества со Степаненко
Евгений Петросян сделал заявление на суде по разделу имущества со

Топ на сегодня

США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от COVID-19
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от
В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения с Москвой
В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения
В ООН предсказали дату уравнивания числа мужчин и женщин во главе государств
В ООН предсказали дату уравнивания числа мужчин и женщин во главе
Захарова отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл
Захарова отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл
Вассерман хочет участвовать в выборах в Госдуму
Вассерман хочет участвовать в выборах в Госдуму

Еще по теме

Адвокат раскрыл детали раздела имущества Петросяна и Степаненко
Евгений Петросян и Елена Степаненко делят имущество в суде
Юмористы Петросян и Степаненко приступили к разделу имущества
Степаненко не пускает Петросяна в общую квартиру после развода