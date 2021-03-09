Финал конкурса «Ученик года Бурятии – 2021» пройдет в апреле

Алексей Вольцев

В Республике Бурятия стартовал республиканский конкурс «Ученик года Бурятии – 2021».

Школьный этап проводится в период с 9 по 16 марта, муниципальный – с 22 марта по 2 апреля, очный финал состоится 5–6 апреля в Городском дворце детско-юношеского творчества в Улан-Удэ. Об этом сообщает Минобрнауки региона.

Заявки для участия в республиканском этапе принимаются до 3 апреля.

Оператором конкурса выступает Ресурсный центр художественного и технического творчества «Созвездие».

«Мероприятие направлено на стимулирование общественной, творческой и познавательной активности учащихся; выявление и поощрение наиболее активных и творческих учащихся; формирование заинтересованного отношения учащихся к творческой, интеллектуальной и общественной деятельности, что соответствует целям и задачам национального проекта «Образование», – указано в информационном релизе Минобрнауки Республики Бурятия.