Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Фото участника корейской группы BTS появилось на Останкинской телебашне

Фото участника корейской группы BTS появилось на Останкинской телебашне

Фото участника корейской группы BTS появилось на Останкинской телебашне
Видеоролики с участником южнокорейской K-poр группы BTS разместили на медиафасаде Останкинской телебашни в Москве платно после обращения фанатов группы, сообщил РИА Новости заместитель начальника отдела развития Останкинской телебашни Вадим Никитин.

В понедельник вечером на фасаде Останкинской телебашни появились небольшие ролики с поздравлением с днем рождения участника BTS Мина Юнги (Сюга). 9 марта рэперу исполняется 28 лет.

"У группы BTS в России есть свой фандом, они обратились к нам с такой историей, мол, мы хотим размещать такие видеоролики, поздравления участников этого бойзбенда. У нас эта история платная, все ролики, все, что касается какой-то социальной подоплеки, они у нас размещаются на коммерческой основе. Стоимость разная, у нас есть свой прайс, мы можем делать и какие-то скидки в пределах 15-20%, но цены мы не разглашаем", - рассказал Никитин.

Он отметил, что в телебашню можно обратиться с подобным обращением, но если это не совсем частная история.


"Любой москвич, наверное, не может обратиться, мы не можем размещать какие-то совсем частные вещи, как, допустим, как раньше было на МКАДе "С днем рождения, любимая", условно говоря, и фотографии людей... таким мы заниматься не будем. Просто BTS знаменитая группа, у них здесь масса фанатов, они имеют широкий охват, а в Европе и США у них просто огромная армия фанатов, поэтому мы пошли на встречу и разместили такие ролики. Здесь нет какой-то выборочности и какого-то предпочтения. То есть, к нам можно обратиться с предложением, как они сделали, а мы уже решим, размещаем мы такой контент или нет", - сказал Никитин.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Минпросвещения России запустило акцию «Мисс педагогический университет»
Минпросвещения России запустило акцию «Мисс педагогический
В подмосковном Щелкове назвали победителей регионального этапа турнира по мини-футболу среди школьников
В подмосковном Щелкове назвали победителей регионального этапа
Псаки заступилась за собаку Байдена
Псаки заступилась за собаку Байдена
В Австрии объяснили слова о «русской рулетке» по поводу «Спутника V»
В Австрии объяснили слова о «русской рулетке» по поводу «Спутника V»
США подтвердили свое намерение и дальше мешать «Северному потоку-2»
США подтвердили свое намерение и дальше мешать «Северному потоку-2»
Скандальный телеведущий уволился после критики принца Гарри и Меган Маркл
Скандальный телеведущий уволился после критики принца Гарри и Меган
Фото участника корейской группы BTS появилось на Останкинской телебашне
Фото участника корейской группы BTS появилось на Останкинской
В России увеличили штрафы за незаконную агитацию на выборах
В России увеличили штрафы за незаконную агитацию на выборах
Постпред при ОЗХО высказался о несостоявшемся визите экспертов в Россию
Постпред при ОЗХО высказался о несостоявшемся визите экспертов в
Финансовый консультант предложила стратегию "везения" для покупки акций
Финансовый консультант предложила стратегию "везения" для покупки
Постпред России при ОЗХО заявил о сокрытии важных данных по Навальному
Постпред России при ОЗХО заявил о сокрытии важных данных по Навальному
Евгений Петросян сделал заявление на суде по разделу имущества со Степаненко
Евгений Петросян сделал заявление на суде по разделу имущества со

Топ на сегодня

США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от COVID-19
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от
В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения с Москвой
В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения
В ООН предсказали дату уравнивания числа мужчин и женщин во главе государств
В ООН предсказали дату уравнивания числа мужчин и женщин во главе
Захарова отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл
Захарова отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл
Вассерман хочет участвовать в выборах в Госдуму
Вассерман хочет участвовать в выборах в Госдуму

Еще по теме

На Останкинской телебашне загорелся электродвигатель
Сотни екатеринбуржцев пришли посмотреть на подрыв телебашни
5 ноября 1967 года — День рождения Останкинской телебашни
Останкинскую телебашню проверяют после звонка о минировании