Фото участника корейской группы BTS появилось на Останкинской телебашне

Лидия Мартынова

Видеоролики с участником южнокорейской K-poр группы BTS разместили на медиафасаде Останкинской телебашни в Москве платно после обращения фанатов группы, сообщил РИА Новости заместитель начальника отдела развития Останкинской телебашни Вадим Никитин.

В понедельник вечером на фасаде Останкинской телебашни появились небольшие ролики с поздравлением с днем рождения участника BTS Мина Юнги (Сюга). 9 марта рэперу исполняется 28 лет.

"У группы BTS в России есть свой фандом, они обратились к нам с такой историей, мол, мы хотим размещать такие видеоролики, поздравления участников этого бойзбенда. У нас эта история платная, все ролики, все, что касается какой-то социальной подоплеки, они у нас размещаются на коммерческой основе. Стоимость разная, у нас есть свой прайс, мы можем делать и какие-то скидки в пределах 15-20%, но цены мы не разглашаем", - рассказал Никитин.

Он отметил, что в телебашню можно обратиться с подобным обращением, но если это не совсем частная история.

"Любой москвич, наверное, не может обратиться, мы не можем размещать какие-то совсем частные вещи, как, допустим, как раньше было на МКАДе "С днем рождения, любимая", условно говоря, и фотографии людей... таким мы заниматься не будем. Просто BTS знаменитая группа, у них здесь масса фанатов, они имеют широкий охват, а в Европе и США у них просто огромная армия фанатов, поэтому мы пошли на встречу и разместили такие ролики. Здесь нет какой-то выборочности и какого-то предпочтения. То есть, к нам можно обратиться с предложением, как они сделали, а мы уже решим, размещаем мы такой контент или нет", - сказал Никитин.