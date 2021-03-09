Французские СМИ рассказали о контактах террориста, обезглавившего учителя

Влада Некрасова

Спецслужбы Франции выявили нескольких исламистов, с которыми контактировал Абдулах Анзоров, обезглавивший учителя осенью прошлого года, передает РИА Новости со ссылкой на газету Parisien.

По данным издания, молодой человек после убийства написал одному из пользователей Instagram, что обезглавил учителя и собирается таким образом "вести джихад во Франции". В качестве подтверждения он прислал фотографию погибшего. Прочитать ответ он не смог из-за начавшегося со стороны правоохранителей преследования.

По данным французских спецслужб, человек, которому писал Анзоров, является выходцем из Таджикистана, который в социальных сетях выдавал себя за независимого журналиста, освещавшего деятельность боевиков в Сирии. На самом деле он, как утверждается, являлся членом одной из террористических группировок.

Парижа. Полицейские застрелили нападавшего в соседней коммуне Эраньи. К расследованию преступления привлекли антитеррористический отдел прокуратуры.

Местные СМИ указывали, что убитый мужчина преподавал историю. Он проводил для учащихся уроки свободы слова и демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство учителя террористических актом.

Прокуратура установила, что предполагаемый злоумышленник – 18-летний москвич Абдулах Анзоров чеченского происхождения. Он проживал во Франции последние 12 лет и получил вид на жительство в статусе беженца весной 2020 года.

сообщило, что по подозрению в связи с убийцей французского учителя задержали семь человек.