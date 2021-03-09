Французские СМИ рассказали о контактах террориста, обезглавившего учителя
По данным издания, молодой человек после убийства написал одному из пользователей Instagram, что обезглавил учителя и собирается таким образом "вести джихад во Франции". В качестве подтверждения он прислал фотографию погибшего. Прочитать ответ он не смог из-за начавшегося со стороны правоохранителей преследования.
По данным французских спецслужб, человек, которому писал Анзоров, является выходцем из Таджикистана, который в социальных сетях выдавал себя за независимого журналиста, освещавшего деятельность боевиков в Сирии. На самом деле он, как утверждается, являлся членом одной из террористических группировок.Парижа. Полицейские застрелили нападавшего в соседней коммуне Эраньи. К расследованию преступления привлекли антитеррористический отдел прокуратуры.
Местные СМИ указывали, что убитый мужчина преподавал историю. Он проводил для учащихся уроки свободы слова и демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство учителя террористических актом.
Прокуратура установила, что предполагаемый злоумышленник – 18-летний москвич Абдулах Анзоров чеченского происхождения. Он проживал во Франции последние 12 лет и получил вид на жительство в статусе беженца весной 2020 года.сообщило, что по подозрению в связи с убийцей французского учителя задержали семь человек.