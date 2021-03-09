Газпром ожидает роста поставок газа в Европу в полтора раза больше обычного

Вадим Карасев

"Газпром" заявил, что истощение европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) этой зимой приведет к росту поставок сырья в Европу. Его понадобится закачать в ПХГ как минимум в 1,5 раза больше, чем летом прошлого года.

"По данным Gas Infrastructure Europe, к 7 марта поднято уже 61,1 млрд куб. м газа, оставшийся объем активного газа в европейских ПХГ на 23,3 млрд куб. м ниже прошлогоднего уровня. Европе необходимо будет закачать как минимум в 1,5 раза больше газа, чем летом 2020 года", — говорится в сообщении.

Сейчас уровень газа в европейских хранилищах упал до 34%. В Германии он опустился до 29%, в Нидерландах — до 28%, во Франции — до 20%.

Это говорит о том, что летом газовый рынок Европы будет работать в режиме "зеленой зимы".

Ранее NEWSTES писал, что "Газпром" расторг транзитный контракт с Румынией.