Георгий Дронов: «Я против эмансипации. Не надо женщинам идти туда, где грубость»

Алексей Вольцев

Сегодня на канале ТНТ выходит сериал «Девушки с Макаровым», где одну из ролей сыграл Георгий Дронов. Актер рассказал о работе над проектом, а также признался, как перенес отсутствие съемок и театральных постановок из-за эпидемии коронавируса.

стархитГеоргий, расскажите про вашего героя в проекте «Девушки с Макаровым»?После сериала «Воронины», где я был королем, для того чтобы сбить с себя спесь и перспективу образования звездной пыли, надо иногда и побыть свитой. Я так это вижу. Мой герой в сериале «Девушки с Макаровым» — это свита главного героя, начальника уголовного розыска Макарова (Павел Майков) и его принцесс (выпускниц университета МВД, попавших в подчинение к одиозному майору). Он — некий антагонист и альтер-эго Макарова, жесткого и беспринципного, упертого майора. Мой Рома Жилин как раз воплощает качества, которых не хватает майору: гибкий, хитрый, мягкий, умеющий сглаживать углы. Абсолютное дополнение главному герою. И не только он один. У них на службе случился прекрасный дружеский, а не любовный, треугольник: Макаров, Романова (Олеся Судзиловская) и мой Жилин.стархитВсе-таки сериал про полицию. Вы сами сталкивались в реальной жизни с похожими сотрудниками правоохранительных органов, как герои сериала?Был у меня знакомый — человек, которому невозможно было дать взятку. Жил он небогато, службу нес исправно, часто вгрызался, был жестким, проявлял принципиальность: и в дружбе, и в службе, и в чести, и в любви. Максималист! Мол, зачем терять время на вранье, если можно сразу сказать правду и поставить все на места. Он был большим другом и абсолютно непримиримым по отношению к преступникам. Поэтому я с огромным уважением отношусь к профессии врачей и следователей. Им приходится сталкиваться с самыми неприятными проявлениями человеческой сущности, при этом они умудряются оставаться людьми.стархитСчитаете ли, что у нас в России по-прежнему есть какое-то гендерное разделение профессий? И есть специальности, в которых мужчины успешнее женщин?Я против эмансипации. Не в оголтелом формате, а по-доброму, в гомеопатических дозах. Ну не надо женщинам идти туда, где грубость и жесткость. Зачем? Не очень люблю, к примеру, единоборства с участием женщин. Не могу смотреть ни бокс, ни кикбоксинг с ними. Художественная гимнастика, плавание — да. Но тяжелая атлетика и драки — не знаю. Пусть лучше в армии женщина будет медсестрой, чем идет в бой в разведгруппе. Как мужчине мне хочется поберечь девушку, чтоб она оставалась нежной. Однако есть, конечно, и исключения — красавица, жемчужина и самородок Наталья Рагозина (непобежденная российская спортсменка-боксер по прозвищу «Кувалда»). Не хотелось бы, чтоб это имело массовый характер. Никого не хочу обидеть, они искренне любят и занимаются спортом. Это я понимаю.стархитВы уже много лет снимаетесь в разных сериалах. Работа над каким из них запомнилась больше всего?«Саша+Маша» (ТНТ). Это была моя первая встреча с жанром «скетчком«. И впервые я столкнулся с колоссальными объемами работы, которые проводятся в сериале. Обычно три, четыре, хорошо — восемь серий. Пятнадцать — уже чудо! А там у нас было 40 серий, и потом еще 70. Был еще небольшой проект «Синдром Феникса»: очень необычный, потому что в каждой новой серии мой герой проходил новый возрастной этап — ребенок, подросток, юноша, молодой человек и уже потом взрослый. Чрезвычайно интересно. Конечно, фильм Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» произвел на меня впечатление. Хоть это не сериал, но на площадке я работал с гениальным режиссером. И видел своими глазами, что такое организация съемочного процесса на мировом уровне. В 1997 году я снимался в кадре с иностранными звездами — грандиозное событие. «Воронины», конечно, эпоха.стархитМногие актеры жалуются, что работа отнимает у них много времени, которое они могли бы провести с семьей. Вам удаётся разграничивать работу и личное?Покажите актеров, которые жалуются на это. Ложь! Уберите у них работу, а потом посмотрите на них. Сразу вспоминается герой Андрей Урганта из комедии «Окно в Париж», который, сидя во французском ресторане, якобы ностальгировал по СССР со слезами. Потом его привезли в нашу страну, и он начал кричать «Верните меня обратно!». Думаю, это такая же ситуация. Совсем недавно во время пандемии мы все сидели дома. Разве кто-то радовался? Да, я понял, что было упущено приличное количество времени. Что жизнь дома — совсем другая и накладывает гораздо больше обязательств. Ведь забот очень много. Мы забываем об этом, проводя время в офисе или на съемочной площадке. Когда я окунулся в домашний быт во время пандемии, могу сказать: «Женщины, какие вы молодцы! Какой огромный труд вы делаете безропотно и незаметно для нас. Мы без вас никуда. Спасибо вам за это».стархитКак вы пережили эпидемию коронавируса? Не было ли проблем с финансами?Было напряженно. Границы пандемии отодвигались, сроки переносили. Думаю, в жизни каждого человека должны быть испытания. Для того, чтобы он не забывал проводить переоценку ценностей: что самое важное, правильную ли профессию он выбрал, верным ли путем идет. Я это сделал. Стал более внимательным к вещам, которые мне особенно дороги. Сразу осознал, сколько на самом деле времени должна занимать работа в моей жизни — актер, который не делает уроки дома, не очень хороший. Так что думал, анализировал, собрался с мыслями. Накопил силы, чтобы, как только дадут зеленый свет театрам и сериальной отрасли, снова ринуться туда. Соскучился по работе.стархитВаши дети смотрят те работы, где вы снимались?Видели что-то, но это не возводится в формат культа: «Дети, садимся перед телевизором, папу показывают!». Это все очень ненавязчиво и естественно. Знают, конечно, что папа играет, но относятся к этому спокойно.стархитСледите ли вы за проектами на YouTube?Мне нравится смотреть политические аналитические выпуски. Обзоры про новую военную технику. Географические передачи. Иногда геймплеи — увлекла игра «Сталкер», например. Могу включить и посмотреть.