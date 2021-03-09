Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Глава СВР заявил о привычке США «в ручном режиме» управлять Грузией

Глава СВР заявил о привычке США «в ручном режиме» управлять Грузией

Глава СВР заявил о привычке США «в ручном режиме» управлять ГрузиейСергей НарышкинФото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о привычке США управлять Грузией «в ручном режиме». Его слова приводятся на сайте ведомства во вторник, 9 марта.

«США еще со времен Михаила Саакашвили (был президентом Грузии с 2004 по 2013 годы — прим. «Ленты.ру») привыкли в "ручном режиме" управлять политическими процес­сами в Грузии, диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции», — сказал он.

По его словам, Вашингтон недоволен уклонением правящей партии «Грузинская мечта» от указаний американкой стороны и планирует «наладить системную работу по оказанию поддержки оппозиционерам и одновременному подрыву позиций» партии.

Белый дом призывает и европейских партнеров поддержать грузинскую оппозицию, говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года власти Грузии объявили об усилении присутствия США в регионе. В августе 2020 года в Тбилиси напомнили, что продолжают
укреплять партнерство по стратегическим направлениям — НАТО, США и Евросоюз (ЕС).

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Анна Левченко осталась без мужа перед 8 марта
Анна Левченко осталась без мужа перед 8 марта
Иосиф Оганесян улетает на операцию в Стамбул
Иосиф Оганесян улетает на операцию в Стамбул
Володин раскрыл число привившихся от коронавируса депутатов Госдумы
Володин раскрыл число привившихся от коронавируса депутатов Госдумы
Глава СВР заявил о привычке США «в ручном режиме» управлять Грузией
Глава СВР заявил о привычке США «в ручном режиме» управлять Грузией
Москвичей предупредили о надвигающемся «барическом молотке»
Москвичей предупредили о надвигающемся «барическом молотке»
В сети захейтели любовницу Давы и предупредили ее о проблемах из-за Бузовой
В сети захейтели любовницу Давы и предупредили ее о проблемах из-за
В Кремле заявили об успешной борьбе с ростом цен
В Кремле заявили об успешной борьбе с ростом цен
Стоимость компании Tesla рухнула
Стоимость компании Tesla рухнула
Саудовская Аравия решила снизить цены на нефть для Европы
Саудовская Аравия решила снизить цены на нефть для Европы
Эксперты оценили введение мониторинга цен на основные товары и услуги
Эксперты оценили введение мониторинга цен на основные товары и услуги
Названа самая продаваемая исполнительница века
Названа самая продаваемая исполнительница века
Как правильно выбирать инженерную сантехнику
Как правильно выбирать инженерную сантехнику

Топ на сегодня

США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от COVID-19
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения с Москвой
В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения
Россиянин жестоко убил своего пятилетнего сына в подъезде
Россиянин жестоко убил своего пятилетнего сына в подъезде
В ООН предсказали дату уравнивания числа мужчин и женщин во главе государств
В ООН предсказали дату уравнивания числа мужчин и женщин во главе

Еще по теме

Предварительные данные: экс-глава МИД Грузии Зурабишвили избрана депутатом
Власти РФ призвали регионы не допустить спада строительства
Саакашвили назвал организатора подрыва машины своего соратника в Грузии
Правительство Грузии сложило свои полномочия перед новым парламентом