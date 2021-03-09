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Google, Telegram и TikTok пригрозили крупными штрафами в России

Google, Telegram и TikTok пригрозили крупными штрафами в РоссииФото: Globallookpress.com

Компаниям Telegram, Facebook, Twitter, TikTok и Google грозят крупные штрафы по административным правонарушениям российского законодательства. Представителей соцсетей и мессенджеров обвиняют в том, что их сервисы не удаляли призывы к подросткам выйти на несанкционированные протестные акции. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, 12 протоколов об административных нарушениях уже поступили в мировой суд Москвы. Один из них составлен в отношении китайской TikTok, еще два — в отношении мессенджера Павла Дурова, и по три протокола на каждую оставшуюся компанию.

Если суд признает вину представителей сервисов, им придется выплатить штрафы от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. Заседания по рассмотрению протоколов назначены на 2 апреля.

В марте суд Савеловского района Москвы уже выписал штраф Mail.ru за нарушение статьи КоАП о неудалении информации из соцсети «Одноклассники». Компания обязаны выплатить четыре миллиона рублей.

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По материалам: lenta.ru
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