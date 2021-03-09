Гороскоп на март: прогноз от победителя «Битвы экстрасенсов»

Анастасия Иванова

Чего стоит ждать в марте? Рассказывает в свежем гороскопе победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа.

Овен

Овен имеет все шансы довести до конца дело, которое давно требовало окончательной точки. Причем, завершить это с успехом! Что касается дел сердечных, хороший месяц для перехода на Новый уровень! Стоит вспомнить и о своих обещаниях, если за вами остались «долги».

Телец

Эмоций март подарит предостаточно: от разочарований до новых знакомств и очарований. Может возникнуть момент «качелей», особенно в личных отношениях, но справиться с этим поможет ваша целеустремленность и сила воли.

Близнецы

Я бы посоветовал в марте «навести порядок» в своих мыслях и планах. Попробуйте сосредоточиться на главном, отставив в стороны все второстепенное. Весна встретит вам радостно, улыбнитесь ей в ответ.

Рак

Главное событие, которое может повлиять на ваше настроение, это возможная интрига. Если она со стороны дел, бизнеса, то не оставляйте ее без внимания. А если в виде сплетен, то наоборот, советую проигнорировать, уберегаясь от негатива.

Лев

Вам все по плечу, вспомните об этом. Не стоит поддаваться обстоятельствам. Держите марку всегда и во всем. Иногда, проиграв в мелочах, можно добиться долгожданной победы. А в личных отношениях я бы посоветовал в марте проявлять больше инициативы.

Дева

Если вам показалось, что «мир крутиться вокруг вас», то следует внимательно присмотреться к важным аспектам жизни. Весна способна вскружить голову, а вам необходимо все держать под контролем. Помните о том, что за вас никто ничего не решит. Будьте бдительны.

Весы

Хороший месяц для обновления. Вместе с весной начните с преображения себя и частично того, что вас окружает. Вам необходим свежий глоток воздуха. Воспользуйтесь этим именно сейчас.

Скорпион

Впереди много дел и планов, а сейчас самое время набираться сил. Советую в марте уделить время себе, своему здоровью, своему психологическому состоянию. Выберетесь на природу, посетите места, где чувствуете себя максимально свободным и счастливым.

Стрелец

Если в вашей жизни все спокойно, то держите тот же ритм. Если же есть проблемы, советую прибавить темп. Март для вас - прекрасный месяц. Все может стать реальностью. Весна пришла, а вместе с ней настроение и внутренняя гармония для вас.

Козерог

В марте особенно аккуратным стоит быть с близким окружением. Возможны конфликты, короче могут затянуться. Чтобы этого избежать, постарайтесь первым, не теряя время начать вести диалог (в случае если есть недопонимания). А если все итак хорошо, то все равно стоит уделить близким больше времени. От этого будет зависеть и ваше настроение.

Водолей

Преодолеть себя, значит победить. Я бы выделил этот момент именно сейчас. Если вы устали, если нет сил и настроения, важно найти точки опоры, чтобы преодолеть этот период. В делах сердечных советую все брать в свои руки определиться, чтобы облегчить себе жизнь!

Рыбы

Неоднозначный месяц. Март будет как «кубик-рубик». Сумеете вовремя собрать, вы победили. На работе особенно важным станет коммуникация. В личной жизни период отличный для новых встреч и получения максимального удовольствия!