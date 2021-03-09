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«Хейта будет много!»: подписчики предупредили партнершу Давы о проблемах из-за Бузовой

«Хейта будет много!»: подписчики предупредили партнершу Давы о проблемах из-за Бузовой

Так получилось, что Дава расстался с Бузовой во время своего участия в проекте «Танцы со звездами» на канале «Россия 1». Его партнершей на паркете стала эффектная Дарья Палей. Несмотря на то, что Даша замужем и растит ребенка, Ольга приревновала к ней экс-возлюбленного.


Вчера Ольга на эмоциях заявила, что Даша спала с Давидом, позволив себе оскорбления в адрес соперницы... Позже скандалистка удалила провокационную запись, но пользователи Сети успели сохранить ее. «Как циклично. Все шлюхи, которые спят с моими мужчинами, меня блокируют», — завила 35-летняя звезда, отправив танцовщицу в черный список.

Фанаты тут же принялись обсуждать ситуацию. Одни встали на сторону Ольги, которой как не повезет в любви, другие же призвали Бузову прекратить травлю Дарьи.

«Даша, вы очень красивая, талантливая, молодая и умная девушка. Настоящий пример для молодежи. Похоже, вам завидуют, не обращайте на этих людей внимания. Двигайтесь вперед, мы с вами»; «Даша, счастья вашей семье. Можете смело обратиться в суд за клевету и оскорбления. У женщины, похоже, рвет крышу, а страдают невинные. Мы на вашей стороне»; «Дашенька, да не обращайте внимание на негатив, будьте только на позитиве. Хейта много еще будет, так как история эта не закончена», — отметили подписчики танцовщицы. 

Палей в свою очередь поблагодарила всех за поддержку, подчеркнув, что старается не обращать внимания на негатив. Напомним, Дарья Палей стала партнершей Давы в проекте «Танцы со звездами», где пара заняла второе место, уступив победу Сергею Лазареву. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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