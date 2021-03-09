Иммунолог развеял мифы об антителах к коронавирусу

Вадим Карасев

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Уровень защиты организма от коронавируса определяется не только антителами: иммунная система состоит из множества компонентов, соотношение которых у каждого индивидуально. Главные мифы о защитных белках плазмы крови развеял врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik.

Так, по его словам, не имеет смысла измерять количества антител после вакцинации. «Антитела легко считать, но они фактически не имеют значения в численном выражении для уровня защиты. Иммунный ответ есть, защита все равно есть, и ее никак не усилить», — объяснил иммунолог.

Кроме того, он подтвердил, что выработка антител со временем сокращается, однако организм не становится беззащитным перед инфекцией. «Остаются клетки памяти, которые при повторном контакте с вирусом резко активизируются, причем в течение двух суток, а не в течение трех недель, как при первом контакте. И уже активирована иммунная система, и она губит вирусы при повторном контакте», — добавил Жемчугов.

Количество антител стоит измерить только перед прививкой от коронавируса, отметил врач. Так, переболевшим около года назад гражданам с небольшим числом защитных белков необходимо ввести один компонент вакцины. Этого будет достаточно, чтобы активизировать клеточную память. Тем, кто выздоровел от COVID-19 в пределах полугода и имеет антитела, вакцину делать необязательно, заключил иммунолог.

Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что только 10-20 процентов антител, вырабатываемых к любому вирусу, эффективны против него. В некоторых случаях «лишние» антитела могут даже мешать, так как они не будут пускать вируснейтрализующие антитела к вирусу.