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Ингеборга Дапкунайте: «Из-за дурацкой вежливости мою фамилию произносят неправильно»

Ингеборга Дапкунайте: «Из-за дурацкой вежливости мою фамилию произносят неправильно»

Российские поклонники Ингеборги Дапкунайте неверно произносят ее литовскую фамилию — правильно говорить с ударением на второй слог. Сама актриса давно привыкла к этому, поэтому даже никого не поправляет.


58-летняя Ингеборга Дапкунайте не делает замечания людям, которые неправильно произносят ее фамилию. По словам актрисы, ей попросту неловко кому-то указывать на ошибки, ведь многие уже привыкли к другому ударению. «Так вот вышло нечаянно. Наверное, в силу своей какой-то невинности и молодости мне было неудобно поправлять людей. Из-за этой дурацкой вежливости так вышло. Мама с папой думают: «Ну, раз люди не знают, как говорить, то не знают», — заявила артистка в беседе с журналисткой Аленой Долецкой.

К слову, актриса никогда ничего не высказывает и коллегам по сцене. «Я считаю, что не имею право приходить к актеру и говорить: «А знаешь, играй по-другому!» Все по простой причине: когда репетируешь спектакль, то договариваешься, что будешь так играть, а не иначе. Если будешь слушать людей, которых даже невероятно уважаешь, то в голове будет каша. Мне интересно знать, что думают о моей игре, но у меня должен быть фильтр, потому что у меня есть своя задача. Я знаю, что всем понравиться не могу», — подчеркнула Дапкунайте в проекте «Решайся!».

Сейчас артистка много работает — она играет в Театре Наций. По словам Дапкунайте, ей невероятно повезло с партнерами. «Мерка одна — талант. У меня были очень даже талантливые коллеги. Моя проблема, что я реактивная. Один раз попросила у Балабанова роль, и он мне ее дал. Мы разговаривали о чем-то, он писал сценарий, я спросила, о чем он пишет, ответил: «Там ноги отрезают, жуть, там так ужасно, жестко. Ты такого не выдержишь». В итоге он написал мне роль. Чтобы сняться у кого-то в кино, ты должен быть ему нужным. Для меня главное, чтобы я нужна была в проекте. Я не могу говорить: «Дайте, дайте роль!» Под какие-то роли я не подхожу, либо она мне не подходит. Одно из больших роскошей в профессии — это то, когда ты можешь выбирать роли, потому что очень многим актерам придется браться за все. Я позволяю себе эту роскошь», — призналась Ингеборга.

Дапкунайте отметила, что она старается не реагировать на злые высказывания в свой адрес. Актриса проходит мимо негатива. «Прессу не читаю, критику тоже, потому что меня так научили. Я хочу некую чистоту выхода на сцену, это может быть глупо… Если я забываю, что в театре, то это самая большая награда для меня», — заключила звезда. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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