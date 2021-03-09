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Иосиф Оганесян улетает на операцию в Стамбул

Иосиф Оганесян улетает на операцию в Стамбул

Саша Черно продолжает выдавать новости каждый день, развлекая фолловеров. В этот раз она сообщила, что Иосифа Оганесяна через месяц ждет операция, которую они решили делать в Стамбуле. Какая именно операция, не уточняется, поэтому пользователи предполагают, что речь о ринопластике или пересадке волос. А хейтеры уверены, что это обычная реклама.

Экс-участница похвасталась, что мечта ее супруга исполнится - у него в следующем месяце будет операция, о которой они уже договорились. Саша Черно не делится информацией о самой операции, но пользователи уверены, что речь о пересадке волос. Проплешины по всей голове у Иосифа Оганесяна замечали уже давно, а Никита Уманский так доволен пересадкой волос, что мог вдохновить Иосифа, пишет newstes.ru.
Черно отправляется вместе с мужем, а за маленьким Стефаном будет присматривать Репсима Оганесовна. Молодая мама уверяет, что не представляет, как переживет два дня без сына, особенно ее волнует, что могут неожиданно закрыть границы, что уже случалось из-за пандемии. Отправить поддерживать Иосифа маму и ждать его с сыном дома волнующейся Черно в голову не приходит.

Пользователи обсуждают, какая именно операция поможет Оганесяну похорошеть. Кроме проблем с волосами, которые он пытался решить после ухода с проекта, разыскивая опытного трихолога, даже лечился, но толку это не принесло. Но кроме этого, он был недоволен формой своего носа, убирал горбинку с помощью филеров, но результат держался недолго.

«Волосики будут наращивать?», «Мне кажется, нос будут исправлять», «А мне кажется, Саша просто рекламой занимается», - спорят пользователи.

Арай Чобанян уже делал ринопластику в Стамбуле и вполне доволен результатом. Почему бы Йосе не повторить его успех? Что для него важнее - нос или волосы? А подписчикам интересно, почему Саше важнее поддержать супруга, чем провести время с ребенком, или она сама собирается лечь под нож и что-то усовершенствовать в себе?
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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