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Ирина Агибалова трогательно поздравила своих дочерей с 8 Марта

Ирина Агибалова трогательно поздравила своих дочерей с 8 Марта
Дорогие девочки! Я поздравляю вас всех с нашим женским днём 8 Марта! Пусть каждая из вас будет счастлива! А я ещё хочу поздравить своих любимых дочерей.

Олюнечка! Девочка моя! Такая нежная и такая отзывчивая! Самая внимательная и самая потрясающая дочь! Пусть твоя жизнь всегда будет наполнена любовью твоих мужа и сыновей! Ты у них их королева, а для нас с папой всегда останешься нашей малышкой, нашей принцессой, которая всегда улыбается и танцует на носочках.

Маргаритка! Красавица наша! Честная, трудолюбивая, умеющая дружить и любить, всегда приходящая на помощь без промедления, трудолюбивая и замечательная мамочка, жена и дочь! Желаю тебе всегда оставаться такой! Ты неповторима и уникальна! Ты наша Маргаритка, наша жемчужинка! Мы с папой тебя очень любим и скоро прилетим. На этом пока всё. Пойду вытру слёзы счастья, что нам удалось вырастить таких хороших девчонок.
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По материалам: life-dom2.su
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