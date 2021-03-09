Ирина Агибалова трогательно поздравила своих дочерей с 8 Марта

Вадим Карасев

Дорогие девочки! Я поздравляю вас всех с нашим женским днём 8 Марта! Пусть каждая из вас будет счастлива! А я ещё хочу поздравить своих любимых дочерей.Олюнечка! Девочка моя! Такая нежная и такая отзывчивая! Самая внимательная и самая потрясающая дочь! Пусть твоя жизнь всегда будет наполнена любовью твоих мужа и сыновей! Ты у них их королева, а для нас с папой всегда останешься нашей малышкой, нашей принцессой, которая всегда улыбается и танцует на носочках.Маргаритка! Красавица наша! Честная, трудолюбивая, умеющая дружить и любить, всегда приходящая на помощь без промедления, трудолюбивая и замечательная мамочка, жена и дочь! Желаю тебе всегда оставаться такой! Ты неповторима и уникальна! Ты наша Маргаритка, наша жемчужинка! Мы с папой тебя очень любим и скоро прилетим. На этом пока всё. Пойду вытру слёзы счастья, что нам удалось вырастить таких хороших девчонок.