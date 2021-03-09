Ирина Алферова раскритиковала движение #MeToo

Вадим Карасев

Ирина АлфероваФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда советского кинематографа, народная артистка России Ирина Алферова раскритиковала движение #MeToo. Своим мнением она поделилась в интервью для ТАСС.

По ее словам, #MeToo ограничивает мужчин в праве проявлять инициативу в отношениях. «Я за мужчин. Все эти движения — катастрофа. Скоро уничтожат последних оставшихся мужчин. Пусть ухаживают, будут мужественными», — объяснила свою позицию Алферова. Она также заявила, что ценит то, что все женщины и мужчины разные.

69-летняя актриса подчеркнула, что для творчества на экране или на сцене необходимо уважительное отношение и за их пределами. «[Нужно] ощущение, что к тебе относятся с уважением, никак тебя не ущемляют. Ты и играешь по-другому», — сказала звезда фильма «С любимыми не расставайтесь». По ее мнению, именно такая атмосфера была сформирована в театре «Школа современной пьесы», где трудится актриса.

Движение #MeToo началось в октябре 2017 года с поста американской актрисы Алиссы Милано в Twitter. Тогда она призвала всех, кто когда-либо сталкивался с сексуальным насилием и домогательствами, ответить на ее твит словами me too, что переводится с английского как «я тоже». С тех пор миллионы людей использовали хештег, чтобы поведать о своем опыте.

Тогда же ее сообщение вызвало крупный скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Более 90 женщин обвинили его в домогательствах, часть из них рассказала и о попытках изнасилования.