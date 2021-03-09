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Истреблению мусульман в Китае нашли доказательства

Истреблению мусульман в Китае нашли доказательстваФото: Jorge Silva / AP

Китайские власти нарушили каждый из запретов Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, так что происходящее с мусульманами-уйгурами и другими мусульманскими меньшинствами в Синцзьянь-Уйгурском регионе Китая можно считать истреблением. Таковы выводы независимого доклада аналитического центра Newlines Institute, специализирующегося на проблемах, связанных с магометанством. О его содержимом сообщает Axios.

Это первый раз, когда обвинения против КНР анализирует негосударственное предприятие. По данным десятков экспертов, на оценках которых строился доклад, тому, что происходящее классифицируется как геноцид, есть «ясные и убедительные доказательства».

Авторы доклада убеждены, что в лагерях перевоспитания, в которых содержатся до 2 миллионов уйгуров и иных мусульман, систематически нарушаются права человека: заключенных подвергают пыткам, сексуальному насилию, унижениям и жестоким наказаниям. В тексте указывается, что в этих учреждениях настолько участились случаи суицида, что для его предотвращения специально адаптировали весь инвентарь и одежду узников.

Цель действий китайских властей — в том, чтобы уничтожить уйгуров как группу, частично или полностью, полагают эксперты. Это делается и с помощью культурного давления — лагеря называются «лагерями перевоспитания» — и через такие инструменты, как принудительная стерилизация.

В январе США признали репрессии против мусульман-уйгуров в Китае геноцидом. В администрации Штатов уверяют, что «геноцид» продолжается как минимум с 2017-го и китайские власти систематически уничтожают уйгуров.

В мире

По материалам: lenta.ru
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