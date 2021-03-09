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Израиль отказался признавать применяемую Украиной вакцину

Израиль отказался признавать применяемую Украиной вакцину
Израильские власти на данный момент отказываются признавать применяемую на Украине индийскую вакцину от коронавируса Сovishield, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил посол страны в Израиле Евгений Корнийчук.

По его словам, Украина и Израиль ведут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации для туристических путешествий. "У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять", - заявил Корнийчук.

Дипломат добавил, что обе страны "будут решать" данный вопрос в ближайшее время.

AstraZeneca (Сovishield) против COVID-19 прилетел в Киев 23 февраля утром. Вакцинация на Украине началась 24 февраля. По данным минздрава страны, всего с начала вакцинации сделали почти 12,5 тысячи прививок.
В мире

По материалам: ria.ru
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