Яровая оценила желание изменить отношение к роли СССР в войне

Алексей Вольцев

Желание изменить отношение к советским солдатам и роли СССР во Второй мировой войне связано со стремлением зародить сомнение в России среди молодых европейцев и жителей США, считает заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая.

Ранее в Госдуму были внесены поправки о сроках и штрафах за оскорбление ветеранов к проекту о наказании за реабилитацию нацизма. Авторами поправок стали Яровая, председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский.