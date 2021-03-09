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» Экономист спрогнозировал, до какой отметки может укрепиться рубль
Экономист спрогнозировал, до какой отметки может укрепиться рубль
Сегодня, 22:30
Алексей Вольцев
Экономика
По материалам: ria.ru
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