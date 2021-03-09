Эксперт рассказал, кто выиграет от антироссийских санкций

Лидия Мартынова

Возможное введение санкций на госдолг России негативно повлияет на нерезидентов, которые будут вынуждены распродавать эти бумаги, что в свою очередь позволит российским инвесторам купить их с большим дисконтом, прокомментировал РИА Новости последние сообщения главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

Агентство Блумберг на прошлой неделе сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов.

По словам Тихомирова, санкции окажут более значительное негативное влияние на иностранных держателей российских долговых обязательств. "Ведь легко предположить, что в случае введения запрета на владение таким долгом иностранные инвесторы будут вынуждены его продавать. Это приведет к падению стоимости бумаг, что позволит Минфину или российским инвесторам купить его с большим дисконтом", - сказал эксперт.

В итоге вместо оказания давления на российское государство санкции окажут ему прямую или косвенную поддержку, а основные убытки наоборот понесут именно иностранцы, отмечает собеседник агентства. Он добавил, что у России нет никакой зависимости от иностранных рынков долга – Минфин полностью покрывает свои потребности за счет внутреннего рынка.