Эксперт рассказал, кто выиграет от антироссийских санкций
Агентство Блумберг на прошлой неделе сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов.
По словам Тихомирова, санкции окажут более значительное негативное влияние на иностранных держателей российских долговых обязательств. "Ведь легко предположить, что в случае введения запрета на владение таким долгом иностранные инвесторы будут вынуждены его продавать. Это приведет к падению стоимости бумаг, что позволит Минфину или российским инвесторам купить его с большим дисконтом", - сказал эксперт.
В итоге вместо оказания давления на российское государство санкции окажут ему прямую или косвенную поддержку, а основные убытки наоборот понесут именно иностранцы, отмечает собеседник агентства. Он добавил, что у России нет никакой зависимости от иностранных рынков долга – Минфин полностью покрывает свои потребности за счет внутреннего рынка.