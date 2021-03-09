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Эксперт рассказал, кто выиграет от антироссийских санкций

Эксперт рассказал, кто выиграет от антироссийских санкций
Возможное введение санкций на госдолг России негативно повлияет на нерезидентов, которые будут вынуждены распродавать эти бумаги, что в свою очередь позволит российским инвесторам купить их с большим дисконтом, прокомментировал РИА Новости последние сообщения главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

Агентство Блумберг на прошлой неделе сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов.

По словам Тихомирова, санкции окажут более значительное негативное влияние на иностранных держателей российских долговых обязательств. "Ведь легко предположить, что в случае введения запрета на владение таким долгом иностранные инвесторы будут вынуждены его продавать. Это приведет к падению стоимости бумаг, что позволит Минфину или российским инвесторам купить его с большим дисконтом", - сказал эксперт.


В итоге вместо оказания давления на российское государство санкции окажут ему прямую или косвенную поддержку, а основные убытки наоборот понесут именно иностранцы, отмечает собеседник агентства. Он добавил, что у России нет никакой зависимости от иностранных рынков долга – Минфин полностью покрывает свои потребности за счет внутреннего рынка.

Экономика

По материалам: ria.ru
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