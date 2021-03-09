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Эксперты оценили введение мониторинга цен на основные товары и услуги

Эксперты оценили введение мониторинга цен на основные товары и услуги
Постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги даст правительству РФ дополнительную информацию для оценки рисков их роста, однако важнее то, как кабмин распорядится этими данными и какие меры будет принимать в случае необходимости, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Во вторник кабмин РФ сообщил о введении постоянного мониторинга цен на основные товары и услуги, закрепив за министерствами и ведомствами группы товаров и услуг, за которые они назначаются ответственными. Если анализ ситуации покажет существенное ускорение повышения стоимости или риски подорожания, профильные ведомства будут готовить предложения по возможным мерам реагирования, следует из сообщения пресс-служба кабмина.

Экономика

По материалам: ria.ru
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