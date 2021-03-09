Юлия Ауг: «Я не воспитывала дочь»

Лидия Мартынова

Актриса всегда отмечала, что не была традиционной матерью. Отношения с наследницей она выстаивала совершенно другим образом, ведь долгое время девочка жила отдельно и встречалась с родительницей лишь по выходным.

50-летняя Юлия Ауг говорит о материнстве с трепетом, не скрывая, что для нее, в первую очередь, было важно стать дочери другом. Поэтому актриса предпочла не устраивать скандалов и решать проблемы с наследницей мирным путем. По словам Юлии, она теряла много энергии на ссоры с девочкой и поняла, что это безрезультатно.

«Дочь меня видела очень редко. До десяти лет она жила у бабушек-дедушек в Красноярске, потом в Эстонии. Мы виделись раз в неделю. Потом я привезла ее в Москву. Я не воспитывала ее, я с ней разговаривала. Она всегда знала, что со мной можно пообщаться, что я не буду ругать», — призналась Ауг.

После переезда в столицу наследница звезды Полина начала ходить с ней на работу. В какой-то момент девочка начала сниматься вместе с матерью. Это определило ее дальнейшую жизнь: дочь Ауг пошла по стопам родительницы и тоже стала артисткой.

С 13 лет Полина уже начала зарабатывать самостоятельно, однако Юлия продолжает помогать наследнице в материальных вопросах. Так, когда девушка училась в институте, Ауг снимала для нее квартиру. Хотя, актриса не раз отмечала, что порой именно Полина берет на себя финансовую составляющую и заботится о матери.

Напомним, что наследница родилась в 1995 году, когда Ауг состояла в браке со Степаном Золотухиным. Пара развелась, когда девочка была еще совсем маленькой, а после Полина осталась на попечении бабушек и дедушек. К слову, саму Юлию тоже растили старшие родственники. Родители будущей звезды много работали, не успевая уделять времени дочери.

Актриса уверяет, воспитание бабушки помогло ей в профессиональном становлении и успехе на сцене. Широкой публике она известна по таким картинам и сериалам, как «Овсянки», «Интимные места», «Садовое кольцо», «Отличница» и другим. Также Ауг получила премию ТЭФИ за роль императрицы Елизаветы в сериале «Екатерина».