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Юлия Ауг: «Я не воспитывала дочь»

Юлия Ауг: «Я не воспитывала дочь»

Актриса всегда отмечала, что не была традиционной матерью. Отношения с наследницей она выстаивала совершенно другим образом, ведь долгое время девочка жила отдельно и встречалась с родительницей лишь по выходным.


50-летняя Юлия Ауг говорит о материнстве с трепетом, не скрывая, что для нее, в первую очередь, было важно стать дочери другом. Поэтому актриса предпочла не устраивать скандалов и решать проблемы с наследницей мирным путем. По словам Юлии, она теряла много энергии на ссоры с девочкой и поняла, что это безрезультатно. 

«Дочь меня видела очень редко. До десяти лет она жила у бабушек-дедушек в Красноярске, потом в Эстонии. Мы виделись раз в неделю. Потом я привезла ее в Москву. Я не воспитывала ее, я с ней разговаривала. Она всегда знала, что со мной можно пообщаться, что я не буду ругать», — призналась Ауг. 

После переезда в столицу наследница звезды Полина начала ходить с ней на работу. В какой-то момент девочка начала сниматься вместе с матерью. Это определило ее дальнейшую жизнь: дочь Ауг пошла по стопам родительницы и тоже стала артисткой.

С 13 лет Полина уже начала зарабатывать самостоятельно, однако Юлия продолжает помогать наследнице в материальных вопросах. Так, когда девушка училась в институте, Ауг снимала для нее квартиру. Хотя, актриса не раз отмечала, что порой именно Полина берет на себя финансовую составляющую и заботится о матери. 

Напомним, что наследница родилась в 1995 году, когда Ауг состояла в браке со Степаном Золотухиным. Пара развелась, когда девочка была еще совсем маленькой, а после Полина осталась на попечении бабушек и дедушек. К слову, саму Юлию тоже растили старшие родственники. Родители будущей звезды много работали, не успевая уделять времени дочери. 

Актриса уверяет, воспитание бабушки помогло ей в профессиональном становлении и успехе на сцене. Широкой публике она известна по таким картинам и сериалам, как «Овсянки», «Интимные места», «Садовое кольцо», «Отличница» и другим. Также Ауг получила премию ТЭФИ за роль императрицы Елизаветы в сериале «Екатерина». 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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