Юлия Пересильд: «Человек начинается только тогда, когда у него есть деньги, власть, сила»

Влада Некрасова

Сериал «Угрюм-река» дарит возможность взглянуть на классическое произведение и вечные проблемы — стремления к наживе, нездоровому эгоизму и неуемной страсти — под углом нынешнего времени. В центре сюжета — трагедия главного героя и история освоения Сибири.

В 1928 году писатель Вячеслав Шишков выпустил в свет одно из главных своих произведений — роман «Угрюм-река». В основу произведения легла реально существовавшая история, которую писатель узнал во время службы техником в Томском округе водных путей сообщения.

Главную роль в сериале сыграл Александр Горбатов, известный зрителям по фильмам «Тихий Дон» и «Мурка». К слову, именно ради этой роли актер сильно похудел — со 110 килограммов до 87.

Не менее яркими получились в фильме и женские роли. Например, роль красавицы Анфисы Козыревой, из-за любви к которой теряют голову сразу несколько мужчин, досталась Юлии Пересильд.

стархитЮлия, ваша героиня Анфиса — это роковая женщина?Наверное. Понятие роковая — оно абстрактное. Анфиса роковая по судьбе своей, по тому, что с ней произошло. В ней есть бешеная энергия, желание жить не завтра, не через десять лет — прямо сейчас и очень ярко! В этом рок. Мне не хотелось делать ее безумно соблазнительной. Мне очень нравится, что она непоследовательна. С одной стороны, она раскручивает Петра Громова на подарки, на дом, с другой стороны, она от этого всего отказывается. В одну секунду, потому что это дело принципа.стархитГерой Прохор Громов называет ее ведьмой, что-то такое колдовское в Анфисе все-таки есть?Безусловно. И в романе тоже есть намеки на то, что что-то колдовское в ней есть. Вообще в женщинах вокруг Прохора есть что-то неземное. Начиная с Синильги — шаманки, которая умерла. И Анфиса вечно возится со своими травками, приворотами. В Анфисе есть что-то от ведьмы, но ее колдовство — не в ее пользу. В этом парадокс. Она из женщин, про которых говорят «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет…» И тем она крутит, и этим! Но в результате, кроме высоко поднятой головы и гордости от того, что она кому-то что-то доказала, у нее ничего нет, ничего… В романе есть история ее происхождения: ее вырастила бабка, ни родителей, ни других родных у Анфисы не было. И она хочет доказать всему миру, что она есть, что она важна! Мне кажется, она сильно на это потратилась.стархитОна хочет простого женского счастья, или же она хочет весь мир?Мне кажется она хочет и весь мир, и простого женского счастья. В этом основная несостыковка. И весь мир нужен — и нужна любовь, тем более, что вот она так близко. И, казалось бы, вот уже практически все и случилось, и вдруг ее отбирают… А дальше уже и любовь, и ненависть, и бешенство от того, что у тебя не получается так, как ты хочешь.стархитКак думаете, чем картина будет интересна сегодняшнему зрителю?Читая много лет назад роман, я не обращала внимания на страсть героев к наживе. Мне казалось, что «Угрюм-река» это больше любовная история. А на самом деле здесь очень интересна тема денег. Что это такое, когда ты продаешь душу дьяволу. Когда ты готов сам умереть, всех продать, самых близких родных людей, лишь бы получить деньги и власть, потешить тщеславие. Человек отправляется на верную смерть и идет туда с удовольствием, только чтобы обрести богатство. Когда Прохор расстается с Анфисой, он ей говорит: «Подожди меня год. Я сейчас никто, а потом буду всем!» Либо все, либо ничего. Человек начинается только тогда, когда у него есть деньги, власть, сила. Сегодня это тема очень актуальна.