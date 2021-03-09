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Юлия Савичева: «Уходила от мужа из-за вспыльчивости»

Юлия Савичева: «Уходила от мужа из-за вспыльчивости»

Несколько лет назад у Юлии Савичевой случился выкидыш. Трагедия сильно подкосила отношения певицы с мужем. Артистка даже уходила от супруга, собрав все свои вещи.


34-летняя Юлия Савичева не стыдится говорить о семейных проблемах. По словам звезды, это сейчас она стала спокойнее и рассудительнее, в ведь раньше могла собрать вещи и съехать от супруга. «Это моя глупость. Я эмоциональный человек, моя вспыльчивость меня подвела. Потом я извинялась. Поняла, что сделала глупость… просто так все наслоилась, были непростые моменты в жизни. После того, как случилась трагедия, стало все накапливаться», — вспомнила артистка в авторской программе певицы Валерии «Почему я?»

Как отметила Савичева, Александр Аршинов — мудрый человек, ведь он закрывал глаза на ее поведение, понимая, что сейчас в их жизни непростой период. «Я не перестаю восхищаться мужем. Насколько он тонко чувствует моменты, которые даже я не ощущаю. Я вот правдоруб, мой характер такой… Аршинов сто раз подумает, он очень аккуратен. Он часто меня спасал», — добавила исполнительница.

Отношения супругов стали еще крепче, когда они узнали, что вновь ждут ребенка. Тогда Юлия отказалась от выступлений и полностью посвятила себя семье. Долгожданная дочь пары родилась в 2017 году.

Юлия Савичева: «Я предсказала дату рождения дочери» 

Сейчас малышка живет в Португалии. Звездная наследница растет под присмотром мамы Александра. «Свекровь воспитала такого же творческого ребенка — моего мужа. С ним, семилетним, объездила всю страну, будучи на гастролях. Знакома с этой кухней изнутри. Она разложила все по полочкам: «Конечно, я могу полететь с вами в Москву, но там квартира, а тут дом с бассейном, участком, другие условия, климат. Может, оставите ребенка здесь и будете прилетать?» Я обливалась слезами: «Ну как же так?» И тут же всплывал вопрос: «А как по-другому?» Многие меня не поймут, возможно, осудят. Но я на самом деле не хочу, чтобы моя дочь или совсем не видела мать, которая вечно пропадает на съемках и гастролях, или наблюдала бы меня нервной, уставшей после работы», — ранее объясняла Савичева.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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