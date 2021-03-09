Юлия Савичева заступилась за Манижу: «Было национальное голосование, вы же сами ее выбрали!»

Лидия Мартынова

8 марта Первый канал объявил, кто поедет в Роттердам и представит Россию на международном конкурсе «Евровидение». Победителем национального отбора оказалась певица Манижа, некогда известная под псевдонимом РуКола. Впрочем, кандидатура артистки пришлась по вкусу не всем.

Сразу после объявления победителя на Манижу набросилась армия хейтеров. Многие негодуют, называя отбор нечестным, ведь артистка не известна широкой публике. Некоторых также смутила композиция певицы Russian Woman, которая якобы только принижает российских женщин, а не превозносит. Не обошел скандал вниманием и Андрей Разин, заявив, что кандидатура Манижи — попросту «позорище», поэтому победы России не светит.

Впрочем, есть и те, кто заступился за исполнительницу. Так, например, Юлия Савичева, которая представляла страну на «Евровидении» в 2004-м, заявила, что критика Манижи совершенно напрасна.

«Было национальное голосование, вы же сами ее выбрали! Я понимала почему, она своим выступлением встряхнула всех, и не сомневалась, что выберут именно Манижу. Я оценивала ее с точки зрения харизмы, интересности, актуальности, подачи и представления этого номера на сцене «Евровидения-2021». Между прочим, вспоминая прошлый год, когда представили Little Big, на них также обрушился шквал негатива. Сейчас же все, наоборот, разочарованы, что едут не они. Очень странная закономерность, не находите? P.S. Да и еще, победителей не судят», — заключила исполнительница хита «Высоко».

Поклонники не стали разделять мнение звезды. «Очень много вопросов к так называемому «национальному отбору». Песня, исполнение, подача и правда — отвратительные! Вчера был не отбор, а глупый фарс! В нем выбрали ту, которую хотел видеть Первый канал, но не народ!»; «Сколько лет Панайотов хочет отобраться на «Евровидение», а его почему-то не выбирают... Мало денег заплатил?» — негодуют пользователи.

Однако не обошлось и без слов поддержки в сторону финалистки отбора: «Манижа — прекрасная вокалистка, автор, композитор. Достойно представит нашу страну. И если она займет высокое место, все, кто писал гадости, молниеносно переобуются и будут любить».