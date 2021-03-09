Юморист из «Кривого зеркала» пожаловался на сильные боли после операции

Вадим Карасев

Александр МорозовКадр: Россия 1 / YouTube

Юморист из телепередачи «Кривое зеркало» Александр Морозов, похудевший после гастрошунтирования, пожаловался на сильные боли после новой операции. В комментарии Starhit он рассказал, что ему снова провели хирургическое вмешательство.

По словам 47-летнего комика, врачи удалили ему лишнюю кожу, образовавшуюся после резкого похудения. Теперь он восстанавливается, однако все еще испытывает серьезный дискомфорт. «Мне очень больно, хирургическое вмешательство длилось семь часов. Врачи убрали кожу с низа живота», — сообщил Морозов.

Он отметил, что для дальнейшего улучшения внешнего вида ему, вероятно, предстоит еще одна операция. Юморист уточнил, что почти не менял рацион: лишь через некоторое время после гастрошунтирования Морозов начал равнодушно относиться к сладкому.

Ранее Морозов рассказал о своем отношении к проституткам и признался, что у него был роман с одной из женщин легкого поведения. По его словам, возлюбленная, с которой у него закрутился роман, была родом из Твери. Через некоторое время юморист разошелся с ней на дружеской ноте и даже какое-то время поддерживал с ней общение.