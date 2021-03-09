Юрий Фирсов: «Если меня увидят с кем-то в загсе, это не значит, что я встретил новую Валю»

Алексей Вольцев

Юрий Фирсов продолжает воевать с детьми Валентины Легкоступовой за наследство. Сейчас вдовец поселился в квартире покойной жены и наотрез отказывается покидать жилплощадь.

Брак Юрия Фирсова и Валентины Легкоступовой продлился всего 40 дней. В августе прошлого года певица умерла при очень странных обстоятельствах. Такой короткий срок не помешал вдовцу претендовать на наследство. Поначалу Фирсов пытался добиться, чтобы ему вернули крупную сумму денег в валюте, которая была изъята при обыске квартиры, а теперь и вовсе поселился в апартаментах Легкоступовой. В его планах — продать недвижимость и забрать одну четвертую суммы.

«Я оплатил все долги по коммунальным платежам — сумма была около 80 тысяч. Так что дети Вали уже, получается, мне должны. Я имею полное право здесь жить, поскольку являюсь наследником Валентины. Конечно, ее сын Матвей тоже может приехать, его комната свободна. Но он не делает этого, поскольку тогда придется налаживать со мной отношения», — подчеркнул Фирсов.

Дочь Легкоступовой уверена, что единственное, о чем думает Юрий — это деньги и наследство. Недавно появились слухи, что Фирсов уже оправился от горя и нашел новую возлюбленную. Сам же он информацию отрицает.

«Когда увидят меня с кем-то в загсе, тогда пусть и задают вопросы. Но даже если они меня с кем-то увидят в загсе, это не будет означать, что я нашел себе новую Валю», — рассказал мужчина в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Ранее Юрий Фирсов неоднократно заявлял, что ему не нужно имущество Валентины. Однако это не помешало ему вступить в права на наследство а после заселиться в квартиру артистки и сменить замки.

Все происходящее заставило детей Валентины сплотиться в борьбе против вдовца. По их словам, больше всего в этой ситуации страдает мама Легкоступовой. «Бабушка была под капельницей после одной из программ. Давайте не будем забывать, что она женщина в преклонном возрасте, которая потеряла дочь», — сетует наследница Легкоступовой.

Разумеется, ни о каком примирении сторон речи не идет. Сейчас дети Валентины Валерьевны хотят доказать, что Фирсов не имел права заселяться в квартиру и менять замки. К тому же они уверены в причастности мужчины к смерти матери.