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Кадыров рассказал об учениях российского спецназа в Арктике

Кадыров рассказал об учениях российского спецназа в АрктикеРамзан КадыровФото: SPUTNIK / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, что отряд росгвардейцев отправился из республики в Арктику для участия в учениях, которые пройдут с 30 марта по 6 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

Кадыров отметил, что в рамках учений будут проведены специальные мероприятия, которые позволят оценить готовность к обеспечению безопасности в таких отдаленных местах, как Арктика. Он подчеркнул, что инструкторы Российского университета спецназа (РУС) обладают большим опытом, поэтому их привлекают к участию в подобных мероприятиях по всей России.

По словам главы республики, президент России Владимир Путин озвучил, что надо осваивать Арктику, поэтому необходимо быть уверенными в возможности обеспечить безопасность в данном регионе.

В пресс-службе РУС заявили, что в учениях примут участие 250 человек. Возглавляющий группу помощник главы республики, первый замначальника УФСВНГ по Чечне Даниил Мартынов рассказал, что росгвардейцам необходимо будет преодолеть более 700 километров на специализированных снегоходах и испытать новое стрелковое оружие при низких температурах.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что Россия и Белоруссия проведут два совместных тактических учения в марте. В маневрах примут участие Воздушно-десантные войска России и Силы специальных операций вооруженных сил Белоруссии. Учения, посвященные миротворческой тематике, пройдут на российском полигоне Поливно с 9 по 20 марта.

Россия

По материалам: lenta.ru
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