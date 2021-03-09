Как и где купить акции Google? Детальный обзор

Роман Иванов





Google - одна из ведущих мировых технологических компаний, специализирующаяся на предоставлении интернет-услуг. В 2015 году произошла реструктуризация компании, и Google стала полностью принадлежать ее нынешней материнской компании Alphabet. Когда в наши дни люди говорят «покупать акции Google», на самом деле это означает покупку акций Alphabet (GOOGL).

Акции Google Inc (GOOGL)

Изначально Google вырос из исследовательского проекта, проведенного Ларри Пейджем и Сергеем Брином в Стэнфордском университете в 1996 году. Компания была запущена как поисковая система, которая использовала алгоритм под названием Page Rank, чтобы облегчить пользователям Интернета возможность находить нужную информацию. Сегодня поисковая система Google занимает 70% рынка, а другие предприятия Alphabet включают искусственный интеллект и популярный Google Phone.

При определении того, следует ли вам инвестировать в Google, лучше всего изучить недавнюю динамику акций и рассмотреть их потенциал для будущего роста или любые предстоящие события (например, выпуск продукта), которые могут повлиять на его стоимость. Вы можете ознакомиться с Google на сайте https://afexnews.com/, чтобы узнать обо всех последних графиках, статистике и ключевой информации, которая поможет вам принять решение.

Как купить акции Google (Alphabet Inc) физическому лицу

Чтобы купить акции Google вам понадобится сделать следующие шаги:

Сравните платформы для торговли акциями. Откройте и пополните свой брокерский счет. Выберите сумму инвестиций. Совершите покупку.

Процесс покупки акций Google не очень сложен, поэтому не волнуйтесь, даже если вы новичок в инвестировании в акции. Вот более развернутый гайд на покупку акций:

Выберите брокера. Чтобы купить акции Google, вам нужно будет использовать брокерскую онлайн-платформу. Есть много различных вариантов на выбор, каждый из которых имеет свои уникальные преимущества и недостатки.

Активировать аккаунт. После того, как вы выбрали своего брокера, просто перейдите на его веб-сайт и создайте учетную запись. Шаги, необходимые для этого, будут отличаться от платформы к платформе, но обычно вы можете ожидать, что вам придется указать свое имя, адрес электронной почты, номер телефона и какую-либо форму удостоверения личности с фотографией.

Внесите средства. Войдите в свой брокерский счет и выберите вариант депозита. В зависимости от вашего брокера вам будут доступны различные варианты оплаты; большинство брокеров принимают банковские переводы и платежи по дебетовым картам, но не все принимают электронные кошельки, такие как PayPal. Выберите предпочтительный способ оплаты и внесите сумму денег, которую хотите инвестировать в акции Google.

Разместите заказ на акции GOOGL. Если вас устраивает цена, введите количество акций, которое вы хотите купить, и разместите заказ.

Для того, чтобы понять какие варианты инвестиций, и стратегия подходят именно вам – пройдите тест на инвестора.

График акций Google

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Курс технологических гигантов сильно вырос.

Alphabet, компания, стоящая за Google, кажется, слишком дорогая с соотношением цены и прибыли.

Alphabet, похоже, довольно далеко от беспилотных автомобилей, а также вкладывает значительные средства в облачные сервисы. Это все еще происходит за счет прибыли, но дает огромный потенциал. То же самое и с YouTube. Знаменитый видеосайт только сейчас начинает по-настоящему проявлять свой потенциал, и, несмотря на огромный потенциал, Google Maps все еще едва ли заработал.

Прибыль от основных предприятий выросла на 18%. Однако увеличились и затраты на новые инвестиции.

При текущей рыночной стоимости в 1,422 миллиарда долларов базовый коэффициент прибыльности не является дорогостоящим для компании, не имеющей долгов, с чрезвычайно сильной рыночной позицией и большим потенциалом роста.

Глядя на график, видно, что акция находится в восходящей позиции, и с учетом новых событий это не изменится, особенно в долгосрочной перспективе.

Как купить акции Google?

Акции Google дороги, по крайней мере, в долларовом эквиваленте. На момент написания этой статьи обе акции (GOOG и GOOGL) были оценены в 1227 долларов или выше! Это означает, что вам нужно как минимум 12 270 долларов США, чтобы купить 10 акций, или 122 700 долларов США, чтобы купить 100 акций. Однако вы можете покупать всего одну акцию за раз у любого онлайн-брокера.

Дивиденды компании

Google (Alphabet) никогда не выплачивал акционерам никаких денежных дивидендов. Однако в 2018 году ей все же удалось вернуть инвесторам 9,1 млрд долларов, что составило 30% ее чистой прибыли. Вместо дивидендов компания использовала выкуп наличными, что является еще одним способом вернуть деньги своим акционерам.

Перспективы роста акций

Акции Google возвещают о росте цифровой рекламы по мере расширения вакцинации против Covid-19, что способствует росту мировой экономики по мере нормализации отрасли. Выручка от поисковой рекламы в Интернете и рекламы на YouTube превысила оценки аналитиков в декабрьском квартале, что вызвало рост котировок акций GOOGL.

Под руководством нового исполнительного директора Alphabet (GOOGL) Сундара Пичаи улучшила прозрачность. В своем отчете о прибылях и убытках за четвертый квартал Google сообщил, что его быстрорастущий бизнес в сфере облачных вычислений убыточен на фоне больших инвестиций.

Тем не менее ожидается, что операционная маржа облачных вычислений улучшится. Аналитик Bank of America Джастин Пост в недавнем отчете высказал клиентам оптимистичную точку зрения.

«Мы думаем, что новое раскрытие информации об облаке вселяет оптимизм в отношении траектории рентабельности, и мы видим потенциальное увеличение прибыли на 10 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет, используя маржу Amazon в качестве цели», - сказал Пост.

Между тем, продолжающаяся программа обратного выкупа акций увеличила прибыль от акций GOOGL. В четвертом квартале Google выкупила собственных акций на 7,9 миллиарда долларов. Он также приобрел 7,9 миллиарда долларов в сентябрьском квартале и 6,9 миллиарда долларов в июньском квартале.

В разрешении на обратный выкуп акций у Google осталось около $ 15,4 млрд.