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Как Шугу поздравили с днем рождения: «С твоим днем самая вкусная пельмешка из Дэгу!»

Как Шугу поздравили с днем рождения: «С твоим днем самая вкусная пельмешка из Дэгу!»

Ура! Шуга (Suga) сегодня празднует день рождения! Спешите поздравить его в Twitter, он так ждет теплых слов от любимых АРМИ!

По традиции именинники BTS всегда выходят в эфир, чтобы отпраздновать особенные дни вместе с поклонниками из армии и поделиться первыми впечатлениями, полученными от «Birthday Party». Разумеется, Шуга тоже организовал лайф для зрителей, но, как они сами выразились, «это был не просто лайф, это было целое свидание c Юнги».


Он провел большое количество времени с ребятами, поздравил себя заранее подготовленным тортом с клубничной начинкой и милым оформлением, частью которого стал пластиковый силуэт Шуги с забавным выражением лица. Не забыл именинник и про праздничную атрибутику. Музыкант принес с собой колпачок и весьма экстравагантные желтые очки со свечками.

Конечно же АРМИ не терпится узнать о том, какие же все-таки подарки подготовили Юнгу его лучшие друзья из «Бантан», но нам придется заставить себя подождать, ведь особенный день айдола не закончен и, наверное, парни также хотят побыть немного наедине, без камер и света софитов. Дадим же им время по-настоящему отпраздновать день рождения Шуги!

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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