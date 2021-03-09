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Коллекторы назвали основные причины неплатежей россиян по кредитам

Коллекторы назвали основные причины неплатежей россиян по кредитам
Большинство российских должников, допускающих просрочку по кредитам, делают это из-за финансовых трудностей - за прошедший год доля называющих такую причину подскочила до 75% с 50%, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

По данным ассоциации, кредитные обязательства есть уже у 60% экономически активного населения России, при этом каждый 12-й экономически активный житель страны имеет просроченные платежи по ссудам.

"За прошлый год россияне поменяли свою позицию по поводу наличия и выполнения своих долговых обязательств. Если в 2019 году на финансовые трудности ссылалось около 50% должников, то в 2020 году ситуация полностью изменилась - порядка 75% должников не могут платить по кредитам по причине финансовых трудностей", - выяснили эксперты.

Отмечается, что 60% должников, которые не платят по долгам из-за финансовых трудностей, ссылаются на снижение дохода, а 40% россиян – на потерю работы и отсутствие дохода. При этом лишь каждый пятый клиент в этой категории отказывается идти на контакт, остальные же согласны платить и пытаются совместно с кредиторами и коллекторскими агентствами найти выход из ситуации.

Россия

По материалам: ria.ru
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