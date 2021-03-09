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Коллекторы выяснили основные причины долгов по кредитам

Коллекторы выяснили основные причины долгов по кредитамФото: Pixabay.com

Основная причина задолженности по кредитам среди россиян — это финансовые трудности. За прошедшие год доля неплательщиков по этой причине выросла с 50 до 75 процентов. Об этом свидетельствуют данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), которые публикует РИА Новости.

Выяснилось, что кредиты есть у 60 процентов россиян, при этом каждый 12-й заемщик имеет просроченные платежи. Уточняется, что 60 процентов неплательщиков жалуется на снижение доходов, а 40 процентов — на потерю работы.

Часть должников, следует из данных НАПКА, не планируют выплачивать долг. Так, шесть процентов неплательщиков готовы возвращать займ лишь по решению суда, надеясь, что тот встанет на их сторону, а каждый 20-й должник намерен признать себя банкротом и не собирается платить по кредиту.

Кроме того, некоторые граждане просто не хотят отдавать долг, а кто-то при встрече с коллекторами начинает импровизировать, стараясь придумать необычную причину для неуплаты. «Таким образом, в 2020 году должники стали более ответственными, финансово грамотными, однако в силу сложной обстановки многие из них не имеет возможности продолжать обслуживать кредит в моменте», — подытожили в ассоциации.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о минимальном гарантированном доходе людей с долгами, на который не может быть наложено взыскание.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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