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Колонны из России заходят по ночам: террористы на Донбассе активно готовятся к боевым действиям, — правозащитники

Колонны из России заходят по ночам: террористы на Донбассе активно готовятся к боевым действиям, — правозащитники

В Восточной правозащитной группе, которая мониторит ситуацию на оккупированных территориях, опасаются, что в ближайшие дни враг пойдет в наступление. О подготовке к боевым действиям свидетельствуют активно следующие в ОРДЛО колонны с военной техникой, топливом, стройматериалами для укрепления позиций. А жители сообщают об активных учениях вражеских подразделений.

«В ОРДЛО начали полномасштабную работу полигоны, местные жители сообщают, что на полигонах слышны взрывы и выстрелы. Занятия по боевой подготовке с новобранцами идут каждый день», — говорят правозащитники. Также инсайдеры сообщают, что к учениям привлекают командиров так называемой «народной милиции»

Кроме того, сообщается, что на российской территории активизировались вербовщики живой силы. Наемникам при этом прямо говорят, что им предстоят боевые действия на территории Украины. Жители оккупированных территорий видели военных в новой форме без шевронов — очевидно, новоприбывших из РФ. Они активно запасались продуктами на рынке.

Напомним, бывший начальник Генштаба Виктор Муженко полагает, что россияне вряд ли навсегда закрыли возможность возвращения к проекту «Новороссия». В интервью «ФАКТАМ» Муженко обратил внимание, что за 2017−2020 годы в России на военных учениях отработали все необходимое для взятия под контроль Украины, а значит, риск новой агрессии остается.

Украина

По материалам: fakty.ua
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