Компания из ОЭЗ Москвы расширяет линейку продуктов для здорового питания

Лидия Мартынова

Компания из особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" запустит обновленную производственную линию по выпуску продуктов спортивного и лечебного питания, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Инвестиции компании "Академия-Т" в оптимизацию и переоснащение рабочих зон составят 20 миллионов рублей, что позволит уже в текущем году наладить выпуск пяти новых видов продукции за счет линейки гелей и функциональных напитков, говорится в сообщении.

"В столичной ОЭЗ широко представлены компании, выпускающие различные товары для ведения здорового образа жизни. Этот кластер является сегодня одним из приоритетных направлений деятельности ОЭЗ и динамично развивается: компании предлагают собственные инновационные разработки и системно расширяют мощности", - рассказал глава департамента Александр Прохоров, которого цитирует пресс-служба.

Компанией "Академия-Т" получено 10 патентов на изобретения, ее инвестиции в собственное производство с момента основания превысили 80 миллионов рублей. Предприятие выпускает около 70 наименований продуктов спортивного и специального питания. Продукция поставляется во все регионы России, экспортируется в Казахстан, Киргизию и Белоруссию.