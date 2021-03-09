Конфликт с коллегами или смена приоритетов? Почему Наталия Медведева покинула Comedy Woman

Анастасия Иванова

На экране актриса кажется взбалмошной и забавной, однако в реальной жизни ведет себя гораздо серьезнее. Мама двоих детей и артистка — Наталии Медведевой удается совмещать две эти роли. Но легко ли ей было начинать сольную карьеру после многолетней работы в коллективе?

9 марта Наталия Медведева отмечает 36-й день рождения. Поклонники запомнили артистку по КВН и ярким номерам в шоу Comedy Woman. Правда, за некоторые шутки Наталии пришлось отвечать перед общественностью: спустя шесть лет после выхода одного из выпусков программы юмористке припомнили неуместное высказывание в адрес генерала Карбышева.

Это далеко не единственная ситуация, когда Медведева оказалась в эпицентре внимания по неприятному поводу. Так, поклонники муссировали причины ухода звезды из КВН и Comedy Woman, гадая, не подтолкнул ли артистку к переменам конфликт с коллегами. Что же на самом деле повлияло на решение Наталии?

Звезда КВН

Наташа родилась в Серпухове в семье учительницы немецкого языка и инженера. «Когда придумывала номера, в качестве примера для подражания брала маму. Она у меня преподаватель, строгая, но всегда мечтала быть актрисой», — признавалась Медведева «NewsTes.ruу».

Детство будущая актриса провела в Чехове, а лицей окончила уже в Одинцово. В школе девочка интересовалась творчеством: танцевала, исполняла народный фольклор, участвовала в спектаклях. Неудивительно, что после выпуска она намеревалась стать артисткой. Вот только родители настояли на поступлении в торгово-экономический университет.

Студентка послушно изучала основы ресторанно-гостиничного бизнеса и туризма, а параллельно играла в КВН за команду «Мегаполис», а затем — «Гламур». Особенно же полюбился зрителям коллектив «Федор Двинятин», где Медведева выступала вместе с Александром Гудковым. Некоторые поклонники даже полагали, что у коллег роман: их ведь связывал не только Клуб Веселых и Находчивых, но и другие проекты.

Слава Comedy Woman

«Я помню, как мы сбегали с репетиций КВН, ночью вылезали через окно, чтобы никто не знал, на клубную вечеринку Made in Woman, выступали там, а потом возвращались, как будто никуда не ходили», — делилась Наталия в эфире «ОК на связи!».

Игрокам было запрещено появляться на вечеринках, не имевших отношения к КВН. Юмористы догадывались, что рано или поздно их выгонят за подобное поведение, так и случилось. В накладе Медведева не осталась, ведь сразу перешла в Comedy Woman на ТНТ, где благодаря образу сумасшедшей неуправляемой девушки стала очень популярной. На сцене артистка вела себя раскованно, не боялась показаться некрасивой или нелепой, за что ее и полюбили зрители.

«Конечно, в жизни не кричу на людей и не проявляю явную злость и агрессию. Эти состояния трансформирую только в образ, который представляю на сцене. Но бывают дни, когда раздражает все подряд, как и любую женщину: ретроградный меркурий, пасмурная погода», — комментировала актриса амплуа.

В шоу артистка не только выступала, но и писала сценарии номеров. Талантливую актрису многие поклонники программы называли своей любимицей, и известие об ее уходе из Comedy Woman в 2014-м повергло публику в шок. Что же случилось?

Смена приоритетов или конфликт на шоу?

Еще в 2010-м Медведева начала играть на театральной сцене и сниматься в кино: в комедиях «Новогодний брак» и «Что творят мужчины!», затем в сериале «Шурочка». Представители Наталии отмечали, что к 2014-му из-за сторонних проектов времени на Comedy Woman не хватало, поэтому и было принято решение покинуть шоу. «Проект продолжается, жизнь продолжается, я продолжаюсь. На душе — любовь, благодарность и немного грусти, куда без нее!» — комментировала Наталия Медведева в Instagram.

Видео с номерами Наталии набирали миллионы просмотров, что бы ей было не начать сольную карьеру? Кроме того, не стоит отметать личные причины. В 2012-м артистка вышла замуж за капитана команды КВН «СТЭПиКО» Александра Коптеля, а когда спустя год после ухода из Comedy Woman родила первенца Илью, многие заключили: женщина решила посвящать больше времени семье, потому и покинула популярное шоу.

В 2018-м в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Медведева разоткровенничалась о работе в Comedy Woman и призналась, что часто сталкивалась с недопониманием со стороны руководства. Актриса предлагала новые смешные номера, а продюсеры не верили, что зарисовка «зайдет» публике. Наталия постоянно слышала в свой адрес вердикт «плохо». Когда же ее авторские задумки принимались зрителями на ура, критики не спешили извиняться и брать свои слова обратно.

«Тебя втаптывают, втаптывают, тут ты доказываешь, что можешь, и тебе говорят: «Ну да, можешь», — и пошли дальше. А до этого тебя неделю уничтожали, ты рыдала, тебе твердили, что ты никто, что тебя «сделали» и вывели из грязи в князи… И вот надо идти выступать и параллельно доказывать, что твои номера классные. Номер, который они называли слабеньким, ставят в начало, в итоге он рвет зал, а после этого написанные другими авторами сценки проваливаются. И ощущение, что тебя еще больше ненавидят за это. Когда это все закончилось, я была счастлива, хотя поначалу испытала и шок, ведь теряла детище, которое мы с девочками создавали вместе», — описывала артистка.

Кроме того, актриса заявила, что, хотя по условиям контракта она имела право участвовать в антрепризе и сниматься в кино, коллегами это осуждалось. «Это не запрещалось, но во всем сквозило давление, и меня лишали корпоративов, пытались как-то наказать, научить», — поясняла звезда.

Главной причиной ухода Медведева называла усталость. «Я же играла, писала там, но не являлась официальным автором, не могла номера использовать никак. У меня опускались руки, не хватало вдохновения. Ты показываешь на концерте три-четыре сценки, а остальные сто? Я их написала, но не могла даже показать нигде. И все, вдохновение ушло, я перестала писать, номеров на телевидении стало меньше», — делилась юмористка.

Свою версию произошедшего озвучила и Наталья Еприкян, которая была худруком проекта. «Мы не просто так расстались. На то были свои причины. Но говорить на эту тему я, наверное, не буду. Я не могу сказать, что у нас был конфликт. Какой конфликт? Она просто изменилась до такого момента, что ей нужно было двигаться дальше», — отмечала Еприкян в интервью для YouTube-канала «А поговорить?».

Дальнейшая карьера

Без работы Медведева не осталась: появилась в комедиях «30 свиданий», «Помню – не помню», «Приличные люди», трудилась помощником режиссера шоу «Субботний вечер» канала «Россия 1», пробовала себя в роли ведущей. Также артистка участвовала в проектах «Форт Боярд» и «Ледниковый период».

Сложнее всего артистке далось участие в реалити-шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов». Дело в том, что всего за полгода до старта программы Наталия родила второго ребенка. Оказавшись на острове, она безумно скучала по детям, поэтому сама выразила желание покинуть команду. Ведущая Яна Троянова заключила, что Медведева идет на поводу у эмоций, тем самым «сливая» легендарный проект. «Детям нужна сильная мать, а не та, что распустила нюни и сказала: «Мальчики, я из-за вас», — заключила Троянова.

Впрочем, Наталия не обиделась на реакцию ведущей. «Мой уход произошел ровно так и тогда, когда должен был произойти. Как мы прощались! Наш закат, песни, наши слезы и объятия. Этого не покажут, как не показывают и 50 процентов жизни и отношений на острове! Да и ладно. Моя филиппинская семья! Мои сестры и братья!» — комментировала Медведева полученный опыт.

Отголоски прошлого

Казалось бы, репутация Медведевой не вызывала вопросов: харизматичная артистка, мама двоих детей, к тому же принципиальная актриса, отказывающаяся от постельных сцен, но не осуждающая за откровенность коллег. «Я даже отчасти аплодирую тем, кому это нравится. Очень много свободных актрис и актеров, между которыми появляется какая-то химия, в итоге случаются отличные интимные сцены. Или если кто-то сам стеснялся подойти, а тут по сцене надо целоваться, потому что в сценарии написано, режиссер сказал — и отношения завязываются сами собой. Бывает, что и замужние относятся к постельным сценам как к работе, — все абсолютно индивидуально», — подчеркивала она.

Единственная некрасивая история вышла у Наталии из-за выпуска Comedy Woman 2013 года. Спустя шесть лет номер, где Наталия Медведева бестактно пошутила о генерале Карбышеве, которого фашисты казнили, облив на морозе ледяной водой, жестко раскритиковали. «Чувствуете, холодок по спине пробежал? Это замерзший дух генерала Карбышева. Он подошел к тебе сзади и приобнял», — говорила со сцены актриса.

Скандал разрастался на глазах: внук героя войны написал заявление в СК с жалобой на организаторов и звезд программы, требуя проверить выпуск на наличие нарушений по статьям о клевете и реабилитации нацизма. Разумеется, все ждали реакции Медведевой. Артистка полагала, что говорит со сцены о вымышленном генерале, а не о реальной личности, и принесла извинения за шутку, придуманную другими. Самое интересное, что в прошлом апреле в авторстве признался Александр Гудков.

«Мне хотелось устроить ликбез, чтобы люди понимали, кто такой генерал Карбышев. Я писал реферат на эту тему, знаю, как умер генерал. Эта шутка прозвучала в 2013 году. Когда Наташа ее произносила, то не понимала, о ком речь. Да никто и внимания не обратил. Все думали, что Гудок придумал какую-то фамилию смешную. Я знаю историю генерала Карбышева и чту его память, — отметил шоумен в программе «Осторожно, Собчак!». — Эта шутка ни в коем случае не затрагивает тему войны. Она вообще о некоем привидении, которое обняло девочку. Я прошу прощения за все, что пережила Наташа Медведева. Все камни должны лететь в мой огород».