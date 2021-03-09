Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Кремль отреагировал на слова главы ЕМА о «Спутнике V» и «русской рулетке»

Кремль отреагировал на слова главы ЕМА о «Спутнике V» и «русской рулетке»

Кремль отреагировал на слова главы ЕМА о «Спутнике V» и «русской рулетке»Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В Кремле считают некорректным заявление главы Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), сравнившей одобрение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в отдельных европейских странах с «русской рулеткой», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его реакцию приводит ТАСС во вторник, 9 марта.

«Российская вакцина от ковида часто подвергается огульной критике», — сказал он, добавив, что российский препарат эффективен и безопасен.

Москва против политизации любых вопросов по этой теме, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Криста Виртумер-Хохе рекомендовала не разрешать «Спутник V», отметив недостаточные сведения о безопасности и эффективности данного препарата.

Создатели российской вакцины потребовали от автора заявления публичных извинений. Создатели «Спутника V» отметили, что в EMA не допускали аналогичных оценок в отношении других вакцин и допустили, что речь идет о политическом вмешательстве.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают реакцию иммунитета и способствуют развитию антител. В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

У Шмыгаля запретили работу общественного транспорта в «красной» зоне
У Шмыгаля запретили работу общественного транспорта в «красной» зоне
Куркума — польза и вред приправы для организма человека
Куркума — польза и вред приправы для организма человека
Что такое гороскоп совместимости по дате и году рождения?
Что такое гороскоп совместимости по дате и году рождения?
ЛНР заявила о прибытии в Донбасс иностранных инструкторов для солдат ВСУ
ЛНР заявила о прибытии в Донбасс иностранных инструкторов для солдат
В Турции вынесли приговор по делу об убийстве российского посла
В Турции вынесли приговор по делу об убийстве российского посла
Ложь школьницы привела к жестокому убийству учителя под Парижем
Ложь школьницы привела к жестокому убийству учителя под Парижем
Россия прокомментировала приговор по делу об убийстве посла Карлова в Турции
Россия прокомментировала приговор по делу об убийстве посла Карлова в
Мужчина преуменьшил заработок жены и был публично осмеян
Мужчина преуменьшил заработок жены и был публично осмеян
У Шустера рассказали, кто мешает министру Чернышову очистить строительную отрасль от коррупции
У Шустера рассказали, кто мешает министру Чернышову очистить
В Якутии объемы добычи угля вырастут почти до 40 миллионов тонн
В Якутии объемы добычи угля вырастут почти до 40 миллионов тонн
Российские власти заверили в невозможности дефицита
Российские власти заверили в невозможности дефицита
В Сирии при взрыве пострадали пятеро детей
В Сирии при взрыве пострадали пятеро детей

Топ на сегодня

США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от COVID-19
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения с Москвой
В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения
В ООН предсказали дату уравнивания числа мужчин и женщин во главе государств
В ООН предсказали дату уравнивания числа мужчин и женщин во главе
Захарова отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл
Захарова отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл

Еще по теме

В ЕС ответили за слова о «русской рулетке» по поводу «Спутника V»
Создатели «Спутника V» потребовали извинений от регулятора ЕС
В Европе назвали фактор одобрения «Спутника V»
Еще одна страна зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»