Кроссовки Adidas Yeezy Boost 700 – спортивная классика

Роман Иванов

Многие фанаты бренда спортивной обуви Adidas знают о линейке ультра-стильных кроссовок Adidas Yeezy Boost 700, дизайн которых разработан знаменитым рэпером Канье Уэстом. Первая модель была выпущена ещё в 2017 году и за прошедший период вышло несколько модификаций, которые не теряют актуальности и по сей день.

Yeezy Boost 700 – простая и удобная обувь

Несмотря на первую лимитированную серию, спортивная обувь Yeezy Boost 700 довольно быстро получила признание, сначала среди фанатов музыканта, а затем и среди спортсменов и просто модников по всему миру.

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Первая модификация стильных кроссовок состояла из замшевых накладок в верхней части и кожи премиум класса с сетчатой подкладкой в основании. Пятки были оснащены светоотражающим элементом, а сбоку, как всегда, красовался фирменный логотип Адидас с тремя полосками. Формованная подошва Boost также выглядит очень привлекательно и с легкостью обеспечивает максимальный комфорт и стабильность стопы при ходьбе или беге.

Эволюция стиля

YEEZY BOOST 700 V2 – это вторая версия популярных кроссовок, отличается от первой партии верхом из трикотажной ткани и кожи премиум-класса с накладками из нубука, а светоотражающие элементы были размещены по всей поверхности обуви. Подошва не претерпела каких-либо существенных изменений, ни по материалу исполнения, ни по дизайну.

YEEZY 700 V3 – очередная модификация, которая имеет верх из моноволоконной сетки с накладками RPU для формирования полноценной структуры и дополнительной прочности. Клеточная структура RPU оснащена светящимися в темноте элементами, которые придают ей уникальный внешний вид.

Конструкция кроссовок обеспечивает плотную посадку ступни, а язычок снабжен светонакопительным элементом, который способен излучать свет в темноте на протяжении нескольких часов. В третьем поколении подошва полностью была переработана – межподошвенное пространство выполнено из мягкого полиуретана EVA, обеспечивающего комфорт, а внешний слой (непосредственно подошва) выполнен из рифленой резины с протектором «елочкой», дополняя уникальный дизайн и существенно увеличивая сцепление при беге по различным поверхностям.