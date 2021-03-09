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Куркума — польза и вред приправы для организма человека

Куркума — польза и вред приправы для организма человека
Куркума — растение, корень которого используется как приправа, краситель или лекарство. Чем полезна куркума для здоровья мужчин и женщин, кому она противопоказана, сколько и как правильно ее употреблять, а также как приготовить золотое молоко из куркумы — в материале РИА Новости.
Что такое куркума

Куркума — это род многолетних травянистых растений из семейства имбирных, корневища и стебли которых содержат желтый краситель — куркумин. Это одна из самых известных и наиболее используемых приправ с древних времен. Так, в Индии, которая считается родиной специи, с 600-х годов до н.э. из куркумы делали приправу карри.


Растение имеет размер до 90 сантиметров в высоту, трубчатые цветки и мясистые, ароматные корневища. При их переработке получается порошок желтого цвета с ярким ароматом и горьковатым вкусом.


Состав и калорийность куркумы

Куркума содержит эфирные масла и богата фосфором, железом, йодом, кальцием, холином, а также витаминами группы В (В1, В2, В5), С и К. Пищевая ценность 100 грамм продукта:


—белки 12,7 г;
—жиры 13,8 г;
—углеводы 58,2 г.

Калорийность на 100 грамм куркумы — 325 ккал.

Россия

По материалам: ria.ru
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