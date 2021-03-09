Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Курс евро рухнул

Курс евро рухнулФото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые со 2 сентября 2020 года рухнул ниже 88 рублей. Доллар опустился ниже 74 рублей, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 14:05 евро торгуется на уровне 87,96 рубля, а доллар — 73,9 рубля. Американская валюта вернулась на уровень середины прошлой недели.

Российская валюта укрепляется из-за ситуации на нефтяном рынке. На выходных несколько нефтяных объектов на территории Саудовской Аравии подверглись атаке дронов. Ответственность взяло на себя йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы), однако Саудовская Аравия утверждает, что за нападением стоял Иран.

Несмотря на то что королевство опровергло нанесение ущерба нефтяной инфраструктуре, стоимость барреля Brent в понедельник превышала 71 доллар. К 9 марта фьючерсы вернулись на уровень 69 долларов, однако эксперты не исключают нового обострения на Ближнем Востоке, которое можно повлиять на уровень добычи.

Кроме того, на заседании ОПЕК+ 4 марта участники соглашения об ограничении добычи договорились оставить неизменным ее уровень в апреле. При этом России разрешено увеличить его на 130 тысяч баррелей в сутки.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Анна Левченко осталась без мужа перед 8 марта
Анна Левченко осталась без мужа перед 8 марта
Иосиф Оганесян улетает на операцию в Стамбул
Иосиф Оганесян улетает на операцию в Стамбул
Володин раскрыл число привившихся от коронавируса депутатов Госдумы
Володин раскрыл число привившихся от коронавируса депутатов Госдумы
Глава СВР заявил о привычке США «в ручном режиме» управлять Грузией
Глава СВР заявил о привычке США «в ручном режиме» управлять Грузией
Москвичей предупредили о надвигающемся «барическом молотке»
Москвичей предупредили о надвигающемся «барическом молотке»
В сети захейтели любовницу Давы и предупредили ее о проблемах из-за Бузовой
В сети захейтели любовницу Давы и предупредили ее о проблемах из-за
В Кремле заявили об успешной борьбе с ростом цен
В Кремле заявили об успешной борьбе с ростом цен
Стоимость компании Tesla рухнула
Стоимость компании Tesla рухнула
Саудовская Аравия решила снизить цены на нефть для Европы
Саудовская Аравия решила снизить цены на нефть для Европы
Эксперты оценили введение мониторинга цен на основные товары и услуги
Эксперты оценили введение мониторинга цен на основные товары и услуги
Названа самая продаваемая исполнительница века
Названа самая продаваемая исполнительница века
Как правильно выбирать инженерную сантехнику
Как правильно выбирать инженерную сантехнику

Топ на сегодня

США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от COVID-19
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения с Москвой
В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения
Россиянин жестоко убил своего пятилетнего сына в подъезде
Россиянин жестоко убил своего пятилетнего сына в подъезде
В ООН предсказали дату уравнивания числа мужчин и женщин во главе государств
В ООН предсказали дату уравнивания числа мужчин и женщин во главе

Еще по теме

Биржевой курс евро опускался ниже 75 рублей
Евро обновил полуторагодовой минимум
Доллар обвалился ниже 65 рублей
ЦБ снизил курс доллара на 2,5 рубля