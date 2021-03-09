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Личная жизнь, Тэхён и депрессия: что мы не знали про Шугу из BTS?

Личная жизнь, Тэхён и депрессия: что мы не знали про Шугу из BTS?

Сегодня Шуге (Suga) исполнилось 27 лет!

В честь дня рождения артиста вспоминаем то, что мы еще не знаем о нем.Итак, личная жизнь. Парень не рассказывает о своей личной жизни, но на данный момент известно, что у него нет девушки, а тем более жены и детей. У него такой плотный график, что это все не вписывается в его расписание.


У Шуги всегда были проблемы в общении с девушками. Долгое время он не мог знакомиться с дамами. В 2014 году Шуга признался в одном из интервью, что он бисексуал. Его совершенно не интересует пол человека, с которым он вступает в отношения.

В подростковом возрасте у Шуги была депрессия. У него часто возникало навязчивое состояние и даже социофобия – он боятся коммуницировать с людьми. О своем опыте он рассказал в треке «The Last».

Отношения с Тэхёном (V). Поклонники каждый день придумывают новые фанфики, главными героями которых являются Шуга и Ви. Фанаты убеждены, что парни должны быть вместе. Однако сами артисты странно ведут себя. То они – лучшие друзья, то не общаются друг с другом на камеру и даже отталкивают друг друга.

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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