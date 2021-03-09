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Любовница Павла Мамаева показала положительный тест на беременность

Любовница Павла Мамаева показала положительный тест на беременность

Не успела Алана Мамаева оправиться после предательства мужа, узнав, что он весело проводил время в Испании с эффектной брюнеткой Ирен, как получила новый удар. Любовница футболиста опубликовала тест на беременность. Теперь поклонники гадают: действительно ли девушка ждет ребенка или попросту хочет позлить соперницу.


Вчера Ирен Гарсия Морено, сама того не желая, преподнесла супруге Павла Мамаева неприятный сюрприз. Девушка опубликовала снимок положительного теста на беременность, сопроводив его поздравлениями с Международным женским днем. Пока неизвестно, кому именно принадлежит анализ, ведь следом за провокационным фото Ирен показала, как держит бокал шампанского в ресторане.

Интересно, что в то же время Алана объявила о воссоединении с Павлом. И теперь неизвестно, какая судьба ждет звездный брак, если испанка носит под сердцем ребенка от футболиста. Поклонники гадают: простит ли модель непутевого мужа при таком повороте событий? Ведь когда она узнала о любовнице, то даже пыталась покончить с собой.

Сама 33-летняя Алана отрицает, что хотела нанести себе вред. Однако в Сети подробно описали, как брюнетку откачивали врачи, узнав, что та приняла целую горсть таблеток. «Ничего меня не госпитализировали. Вы что? Не знаете мои приколы что ль?» — отнекивалась жена Мамаева.

К слову, Ирен точит зуб на соперницу из-за слива личных данных в Интернет. Узнав об интрижке на стороне, Алана опубликовала в личном блоге документы девушки, а также ее номер телефона с просьбой помочь в поисках разлучницы. Кроме того, на испанку посыпался шквал негативных комментариев от поклонников модели.

«Учитывая последние комментарии, фотографии и личные угрозы, которые были опубликованы в социальных сетях Аланой Мамаевой, я бы хотела проинформировать вас, что это дело изучают мои адвокаты, чтобы подать соответствующий судебный иск», — негодовала Ирен.

Напомним, что Павел уже во второй раз оказался в центре скандала из-за ветреного характера. В 2018 году общественность узнала о его жаркой переписке с дамой легкого поведения. Тогда Мамаева простила спортсмена, желая сохранить семью. Вместе они растят двоих детей: общую дочь и сына Аланы от предыдущих отношений с Александром Липовым.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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