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ЛНР заявила о прибытии в Донбасс иностранных инструкторов для солдат ВСУ

ЛНР заявила о прибытии в Донбасс иностранных инструкторов для солдат ВСУ
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие в Донбасс иностранных инструкторов для подготовки снайперов ВС Украины, заявил во вторник журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.

"По данным наших источников, в зону ответственности 80-й бригады в район населенного пункта Геевка (под контролем Киева - ред.) прибыла группа иностранных военных. Главной задачей иностранцев является подготовка снайперов из состава десантных подразделений ВСУ для проведения провокаций, запланированных украинским командованием на весну этого года", - заявил Филипоненко.

В мире

По материалам: ria.ru
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