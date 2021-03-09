ЛНР заявила о прибытии в Донбасс иностранных инструкторов для солдат ВСУ

Алексей Вольцев

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие в Донбасс иностранных инструкторов для подготовки снайперов ВС Украины, заявил во вторник журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.

"По данным наших источников, в зону ответственности 80-й бригады в район населенного пункта Геевка (под контролем Киева - ред.) прибыла группа иностранных военных. Главной задачей иностранцев является подготовка снайперов из состава десантных подразделений ВСУ для проведения провокаций, запланированных украинским командованием на весну этого года", - заявил Филипоненко.