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Лоза раскритиковал певицу Manizha и назвал ее никому не нужной

Лоза раскритиковал певицу Manizha и назвал ее никому не нужнойЮрий ЛозаФото: Валерий Мельников / РИА Новости

Композитор и певец Юрий Лоза раскритиковал исполнительницу Manizha, которая представит Россию на «Евровидении» в 2021 году. Своим мнением он поделился в беседе с РЕН ТВ.

Музыкант заявил, что ни одна песня участников от России на конкурсе не стала по-настоящему народным хитом. «Какие песни Манижи или Little Вig кто в России поет?» — поинтересовался он. В то же время композитор обратил внимание на то, что его хит «Плот», подвыпив, поют многие россияне.

По словам Лозы, в очередной раз представлять страну на состязании будет «то, что никому здесь, в России, не надо». Певец добавил, что участники от России представляют не страну, а самих себя. Также он осудил исполнителей за то, что они не сыграли «ни одной нотки российской». «Все американское, шведское, английское, нашего ничего нет!» — заключил он.

В феврале Лоза призвал российских артистов не исполнять англоязычные песни на «Евровидении». По его мнению, музыкальный конкурс может стать площадкой для популяризации русской культуры. Он отметил, что исполнение песен на национальном языке даст возможность заслужить уважение других стран.

О победе Manizha с песней Russian Woman («Русская женщина») стало известно вечером 8 марта. Кроме нее в числе претендентов на участие в «Евровидении-2021» от России были Антон Беляев и группа Therr Maitz и группа 2Маши. Группа Little Big отказалась от участия в отборе на конкурс.

«Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Организаторы допустили, что из-за COVID-19 музыкальные номера для шоу будут записаны заранее.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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